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Вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом
08.07.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМеждународные эксперты: вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев накануне дал интервью нашему каналу и отметил, что на самом деле вирус за пол года не стал опаснее. А ученые уже достаточно далеко продвинулись в его изучении.
Беларусь и Россия успешно справляются с коронавирусом
К слову, многие белорусские больницы, которые из-за коронавируса получили статус "инфекционных" сейчас уже начинают принимать пациентов без COVID. К обычному режиму работы вернулась, например, столичная 10-я больница.
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Международные эксперты: вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев накануне дал интервью нашему...
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