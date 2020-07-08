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Вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом

08.07.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Международные эксперты: вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев накануне дал интервью нашему каналу и отметил, что на самом деле вирус за пол года не стал опаснее. А ученые уже достаточно далеко продвинулись в его изучении. 


Беларусь и Россия успешно справляются с коронавирусом


К слову, многие белорусские больницы, которые из-за коронавируса получили статус "инфекционных" сейчас уже начинают принимать пациентов без COVID. К обычному режиму работы вернулась, например, столичная 10-я больница.


 
 
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Международные эксперты: вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев накануне дал интервью нашему...
 
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