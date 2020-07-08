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Беларусь и Россия успешно справляются с коронавирусом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом Международные эксперты: вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев накануне дал интервью нашему...

Международные эксперты: вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев накануне дал интервью нашему каналу и отметил, что на самом деле вирус за пол года не стал опаснее. А ученые уже достаточно далеко продвинулись в его изучении.К слову, многие белорусские больницы, которые из-за коронавируса получили статус "инфекционных" сейчас уже начинают принимать пациентов без COVID. К обычному режиму работы вернулась, например, столичная 10-я больница.