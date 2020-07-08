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США покинули Всемирную организацию здравоохранения

08.07.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что Соединенные Штаты вышли из состава Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, ВОЗ лишается ежегодных поступлений в сумме до полумиллиарда долларов. Трамп обвиняет это подразделение ООН в том, что оно несвоевременно информировало мировую общественность об опасности коронавируса. Кроме того, ВОЗ, якобы, обслуживала интересы Китая в ущерб, в частности, американским. Главный конкурент Трампа на будущих президентских выборах Джо Байден уже объявил, что возвращение США в состав Всемирной организации здравоохранения станет одним из первых его решений после завоевания Белого дома.


 
 
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Накануне Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что Соединенные Штаты вышли из состава Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, ВОЗ...
 
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