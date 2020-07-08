Литва направила Беларуси 50 тысяч евро гуманитарной помощи для борьбы с Covid-19

Источник материала: Ежедневник

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7 июля из Литвы в Беларусь выехала гуманитарная помощь, направленная для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в литовском МИД.

«За 50 тысяч евро у ЗАО "Bio Circle Balticum" были приобретены 16 800 литров дезинфекционной жидкости, а у ЗАО "Interscalit" – 8 400 единиц одноразовых халатов», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что гуманитарная помощь предоставлена Беларуси согласно решению правительства Литвы от 3 июня в ответ на соответствующую просьбу белорусской стороны.