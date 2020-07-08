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Завтра стартует сезон на Детской железной дороге - его откладывали из-за пандемии коронавируса

08.07.2020 13:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Детская железная дорога откроет новый сезон завтра, 9 июля. Обычно он стартует в мае, но в этом году откладывался из-за пандемии коронавируса. Как будет работать объект, рассказывает сайт БелЖД.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый поезд отправится с перрона станции Заслоново 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту — от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно.

Пассажиров будут рассаживать в поезде с учетом социальной дистанции. Кроме того, каждый час будет проводиться санитарная обработка поездов, отмечает БелЖД.

Вот как будет работать Детская железная дорога в этом сезоне, летом:

  • по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.09, 4 рейса (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35);
  • по субботам и воскресеньям — с 11. 00 до 16.04, 6 рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

В сентябре ДЖД будет работать по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.04. Будет по шесть рейсов — в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).
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Этот сезон — юбилейный, 65-й, он завершится 20 сентября.

Билеты в этом году на необычный поезд можно купить не только в кассе на вокзале станции Заслоново, но и через интернет-сервис по продаже билетов ByCard.

Стоимость проезда — 4 рубля.

ДЖД — это копия взрослой железной дороги. Поезд ходит по узкой колее, и это не аттракцион. Для пассажиров — развлечение, но параллельно сотни ребят здесь учатся управлять составами, стрелками и сигналами, обслуживать переезды, сопровождать вагоны в качестве проводников.

 
 
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Пассажиров будут рассаживать в поезде с учетом социальной дистанции. Кроме того, каждый час будет проводиться санитарная обработка поездов, отмечает БелЖД.
 
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