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Жители Витебска жалуются, что их заставляют покупать билеты на концерты «Славянского базара»
08.07.2020 16:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники учреждений образования и государственных предприятий в Витебске пишут и звонят в редакцию, рассказывают, что их заставляют покупать билеты на концерты «Славянского базара». TUT.BY разбирался в ситуации.
«Началась активная „подготовка“ к „Славянскому базару“. Нашей кафедре нужно выкупить один билет на открытие или закрытие фестиваля. Его стоимость — 50 рублей», — написала в редакцию учитель одной из школ в Витебске.
Педагог еще одной школы сообщает: «Нам озвучили сумму, которую мы должны сдать, чтобы выкупить билеты на концерты фестиваля. На кафедру получается 95 рублей, на каждого человека — около 10 рублей. Это меньше, чем в прошлом году. Учителя вынуждены покупать эти билеты. Ведь если не разделим сумму на всех, тогда руководитель кафедры оплатит ее один. К тому же на учителей идет очень большой прессинг. Всегда находят методы и способы, как нас „наказать“: дополнительной учебной нагрузкой, лишением премии и т. д.».
А вот такой документ прислали нам из третьей витебской школы. Здесь педработников просят «оказать содействие в приобретении билетов». И перечисляются 4 программы в Летнем амфитеатре: гала-концерты открытия и закрытия фестиваля, концерт «Живая музыка кино» (проект «Союзное государство приглашает…» и первое выступление участников конкурса молодых исполнителей).
Педагоги должны предоставить руководству ксерокопии приобретенных билетов 8 и 13 июля.
Покупать билеты вынуждены и работники детсадов. «Сегодня утром привела ребенка в сад, а воспитатель слезно спрашивает у всех родителей, нет ли у кого билета на открытие или закрытие „Славянского базара“, чтобы выкупить его подешевле. Говорит, что администрация заставляет их приобретать, хотя у педработников крошечные зарплаты», — пишет нам читательница.
В некоторых организациях работников не заставляют покупать билеты, но настойчиво их предлагают. «В прошлые годы на наш отдел выделяли один билет — „для избранных“. А теперь профсоюз говорит, что оплатит любой концерт — открытия, закрытия фестиваля, лишь бы только человек на него пошел», — рассказывает работница витебского госпредприятия.
Ситуацию TUT.BY прокомментировал генеральный директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий:
— К нам в дирекцию такие сигналы, что кого-то заставляют покупать билеты, не поступали. К нам обращаются предприятия и профсоюзы разных сфер деятельности. И очень много билетов приобретается не только за безналичный, но и наличный расчет в кассах. Я не думаю, что можно заставить человека, чтобы он пришел в кассу и купил билет.
Многие витебляне помнят, что в прежние годы — еще до того, как фестиваль освоил электронную продажу билетов, на квитки «Славянского базара» был даже… дефицит. К кассам с самого утра выстраивались внушительные очереди. Так, 27 мая 2013 года, как
В 2014 году, чтобы купить билеты на «Славянский базар», жители Витебска стояли в больших очередях,
Напомним, первоначально
Организаторы отменили все сольные концерты. Так, не состоятся шоу Филиппа Киркорова, концерты Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте, Тины Кароль, Лолиты, Олега Газманова, звезд «Евровидения», Like Party, ансамбля песни и танца Аджарии «Арсиани», выступление Дмитрия Маликова и команд высшей лиги КВН, моноспектакль Максима Аверина.
Однако звезды российской эстрады все же приедут в Витебск и выступят на сборных концертах.
Отменили все проекты в концертном зале «Витебск», драмтеатре, филармонии, театре «Лялька». Для тех, кто купил на них билеты, проходит
— Отток билетов на отмененные мероприятия незначительный. Многие люди пользуются скидкой и покупают новые билеты, — отметил руководитель фестиваля Глеб Лапицкий.
Он заявляет, что нынешний «Славянский базар» станет самым крупным опен-эйр в Европе:
— Это будет площадка целого города. Вместо мероприятий в закрытых залах участники будут работать только на улице в формате перформансов. Вся программа будет на открытых площадках.
Рассаживать зрителей на фестивальных концертах через одного не планируется.
— Будет рекомендация по масочному режиму — будет масочный режим. Пока рекомендаций сажать через одного нет. Если придет такая необходимость, будем выполнять, — сообщил Глеб Лапицкий.
Билеты на мероприятия «Славянского базара» начали продавать 21 февраля. По данным на 17 июня, как
Для юридических лиц, приобретающих билеты, в зависимости от количества квитков действует прогрессивная скидка в 5, 10 и 15 процентов, дополняют в дирекции.
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Работники учреждений образования и государственных предприятий в Витебске пишут и звонят в редакцию о том, что их заставляют покупать билеты на концерты...
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