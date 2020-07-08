Жители Витебска жалуются, что их заставляют покупать билеты на концерты «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

Работники учреждений образования и государственных предприятий в Витебске пишут и звонят в редакцию, рассказывают, что их заставляют покупать билеты на концерты «Славянского базара». TUT.BY разбирался в ситуации.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Началась активная „подготовка“ к „Славянскому базару“. Нашей кафедре нужно выкупить один билет на открытие или закрытие фестиваля. Его стоимость — 50 рублей», — написала в редакцию учитель одной из школ в Витебске.

Педагог еще одной школы сообщает: «Нам озвучили сумму, которую мы должны сдать, чтобы выкупить билеты на концерты фестиваля. На кафедру получается 95 рублей, на каждого человека — около 10 рублей. Это меньше, чем в прошлом году. Учителя вынуждены покупать эти билеты. Ведь если не разделим сумму на всех, тогда руководитель кафедры оплатит ее один. К тому же на учителей идет очень большой прессинг. Всегда находят методы и способы, как нас „наказать“: дополнительной учебной нагрузкой, лишением премии и т. д.».

А вот такой документ прислали нам из третьей витебской школы. Здесь педработников просят «оказать содействие в приобретении билетов». И перечисляются 4 программы в Летнем амфитеатре: гала-концерты открытия и закрытия фестиваля, концерт «Живая музыка кино» (проект «Союзное государство приглашает…» и первое выступление участников конкурса молодых исполнителей).

Педагоги должны предоставить руководству ксерокопии приобретенных билетов 8 и 13 июля.



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Покупать билеты вынуждены и работники детсадов. «Сегодня утром привела ребенка в сад, а воспитатель слезно спрашивает у всех родителей, нет ли у кого билета на открытие или закрытие „Славянского базара“, чтобы выкупить его подешевле. Говорит, что администрация заставляет их приобретать, хотя у педработников крошечные зарплаты», — пишет нам читательница.

В некоторых организациях работников не заставляют покупать билеты, но настойчиво их предлагают. «В прошлые годы на наш отдел выделяли один билет — „для избранных“. А теперь профсоюз говорит, что оплатит любой концерт — открытия, закрытия фестиваля, лишь бы только человек на него пошел», — рассказывает работница витебского госпредприятия.



Очередь за билетами на концерты фестиваля в 2014 году. Фото: Сергей Серебро

Ситуацию TUT.BY прокомментировал генеральный директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий:

— К нам в дирекцию такие сигналы, что кого-то заставляют покупать билеты, не поступали. К нам обращаются предприятия и профсоюзы разных сфер деятельности. И очень много билетов приобретается не только за безналичный, но и наличный расчет в кассах. Я не думаю, что можно заставить человека, чтобы он пришел в кассу и купил билет.

Многие витебляне помнят, что в прежние годы — еще до того, как фестиваль освоил электронную продажу билетов, на квитки «Славянского базара» был даже… дефицит. К кассам с самого утра выстраивались внушительные очереди. Так, 27 мая 2013 года, как пишут «Народные новости Витебска», возле одной из касс стояли более 100 человек, причем подходили все новые и новые люди. Самые первые пришли сюда к 6 утра! Билеты покупали на всю семью и родственников.

В 2014 году, чтобы купить билеты на «Славянский базар», жители Витебска стояли в больших очередях, несмотря на дождь и технические сбои в системе продажи.

Напомним, первоначально планировалось , что фестиваль пройдет 13−21 июля. Но коронавирус внес коррективы. Теперь на сайте фестиваля другие даты — 16−20 июля.

Организаторы отменили все сольные концерты. Так, не состоятся шоу Филиппа Киркорова, концерты Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте, Тины Кароль, Лолиты, Олега Газманова, звезд «Евровидения», Like Party, ансамбля песни и танца Аджарии «Арсиани», выступление Дмитрия Маликова и команд высшей лиги КВН, моноспектакль Максима Аверина.

Однако звезды российской эстрады все же приедут в Витебск и выступят на сборных концертах.

Отменили все проекты в концертном зале «Витебск», драмтеатре, филармонии, театре «Лялька». Для тех, кто купил на них билеты, проходит акция : если человек заменит квиток на отмененное мероприятие, ему дают 11%-ную скидку на билеты обновленной программы фестиваля.

— Отток билетов на отмененные мероприятия незначительный. Многие люди пользуются скидкой и покупают новые билеты, — отметил руководитель фестиваля Глеб Лапицкий.

Он заявляет, что нынешний «Славянский базар» станет самым крупным опен-эйр в Европе:

— Это будет площадка целого города. Вместо мероприятий в закрытых залах участники будут работать только на улице в формате перформансов. Вся программа будет на открытых площадках.

Рассаживать зрителей на фестивальных концертах через одного не планируется.

— Будет рекомендация по масочному режиму — будет масочный режим. Пока рекомендаций сажать через одного нет. Если придет такая необходимость, будем выполнять, — сообщил Глеб Лапицкий.

Билеты на мероприятия «Славянского базара» начали продавать 21 февраля. По данным на 17 июня, как заявили организаторы, было реализовано 15 тысяч билетов. Так, цены на гала-концерт открытия фестиваля составляют до 220 рублей, на другие мероприятия — до 90 рублей.

Для юридических лиц, приобретающих билеты, в зависимости от количества квитков действует прогрессивная скидка в 5, 10 и 15 процентов, дополняют в дирекции.

После того как организаторы объявили изменения в программе, количество звонков от зрителей выросло в десятки раз, сообщает сайт фестиваля. Некоторые ситуации требуют детального разъяснения. В связи с этим у «Славянского базара» появилась инфолиния. Если у вас возникли вопросы по изменениям в афише, возврату или обмену билетов, звоните с 9.00 до 18.00 по номеру 129.

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