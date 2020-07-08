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Пляжи Бреста: где сейчас можно купаться (если погода позволяет)

08.07.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, что с 30 июня ограничено купание детей в водоемах пляжа «Центральный» (левый берег и правый берег р. Мухавец), пляжа «Восток» р. Мухавец), пляжа по ул. Октябрьской Революции (Гребной канал).

Пляжи Бреста: где сейчас можно купаться (если погода позволяет)

6 июля Брестским зональным ЦГиЭ проведен повторный отбор проб воды данных водоемов (анализы пока в работе).

В настоящее время не ограничено купание детей и взрослых в водоемах зоны отдыха Красный Двор.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на информационные щиты на пляжах. Кроме того, не следует забывать о соблюдении мер профилактики CОVID-19.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется:

соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет;

лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения общественных зон отдыха;

купаться на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах); посещая общественные зоны отдыха брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке;

для питья, мытья, фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду.

Для субъектов хозяйствования, закрепленных для обеспечения надлежащего содержания рекреационных зон, в том числе территории пляжей, для профилактики респираторных и других инфекций, включая COVID-19 (коронавирусная инфекция), необходимо:

обеспечить на территории зон отдыха условия для соблюдения отдыхающими гигиены рук - мытье рук с использованием мыла и (или) дезинфицирующего средства для рук (предпочтительно на спиртовой основе);

организовать регулярную влажную уборку общественных туалетов (биотуалетов) с использованием дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (дверные ручки, поручни, санитарно- техническое оборудование и др.);

обеспечить обработку дезинфицирующим средством контактных поверхностей игрового и физкультурно-спортивного оборудования, а также прокатного оборудования и инвентаря после каждого использования;

расстановку пляжного оборудования (шезлонгов и др.) обеспечить с соблюдением принципа социального дистанцирования;

уборку территории пляжей и прилегающей водной акватории, очистку урн, уборку общественных туалетов (биотуалетов) в период купального сезона проводить ежедневно и по мере необходимости;

обеспечить установку достаточного количества урн, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, не допускать их переполнения.

 
 
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  Напомним, что с 30 июня ограничено купание детей в водоемах пляжа «Центральный» (левый берег и правый берег р. Мухавец), пляжа «Восток» р. Мухавец), пляжа по ул....
 
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