Коронавирус: грядет ли вторая волна? Что делать этим летом, чтобы сберечь здоровье?

Источник материала: ОНТ

Лето и сезон отпусков принесли всему миру надежду, что после коронавируса можно спокойно выдохнуть. Однако, судя по осторожным высказываниям специалистов, расслабляться рано.

В последнее время все чаще приходят новости о том, что COVID-19 идет на второй заход. Казахстан стал первой страной мира, которая вторично ввела карантин. Некоторые регионы после двухнедельной передышки вновь закрывает Испания. Тревожные сигналы идут из Китая, где зафиксированы первые случаи бубонной чумы.

Грядёт ли вторая волна коронавируса? Чего не следует делать жарким летом, чтобы сберечь здоровье? На эти вопросы в программе «ОбъективНо» на ОНТ ответила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич и начальник главного управления Министерства здравоохранения Александр Пацеев.

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