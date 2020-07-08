ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус: грядет ли вторая волна? Что делать этим летом, чтобы сберечь здоровье?

08.07.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Коронавирус: грядет ли вторая волна? Что делать этим летом, чтобы сберечь здоровье?

Лето и сезон отпусков принесли всему миру надежду, что после коронавируса можно спокойно выдохнуть. Однако, судя по осторожным высказываниям специалистов, расслабляться рано.  

В последнее время все чаще приходят новости о том, что COVID-19 идет на второй заход. Казахстан стал первой страной мира, которая вторично ввела карантин. Некоторые регионы после двухнедельной передышки вновь закрывает Испания. Тревожные сигналы идут из Китая, где зафиксированы первые случаи бубонной чумы.

Грядёт ли вторая волна коронавируса? Чего не следует делать жарким летом, чтобы сберечь здоровье? На эти вопросы в программе «ОбъективНо» на ОНТ ответила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич и начальник главного управления Министерства здравоохранения Александр Пацеев. 

Подробнее – в видеоинформации. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето и сезон отпусков принесли всему миру надежду, что после коронавируса можно спокойно выдохнуть. Однако, судя по осторожным высказываниям специалистов,...
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав прокомментировал информацию о СOVID-19 у Дмитрия Колдуна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика