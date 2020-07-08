Spotify запустится в России 15 июля

Источник материала: IT.Tut.by

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России уже 15 июля. Об этом сообщило издание Music Business Worldwide и подтвердили источники Variety, передает TJournal. Источник TJ тоже называл июль «окном» для запуска сервиса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Siddharth Bhogra, unsplash.com

По данным MBW, первым партнером Spotify в РФ станет оператор МТС. Ранее об этом рассказывал «Коммерсантъ», называя осень планируемым «окном» запуска. Представители Spotify отказались от комментариев.

По данным источника TJ, в июне компания вернулась к переговорам с артистами — их приостановили из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По словам собеседника, главный офис Spotify передал распоряжение начать промо-компанию в России. Как минимум с двумя артистами началась работа по созданию плейлистов и продвижению сервиса в соцсетях.

Накануне в соцсетях поделились находкой — во время использования сервиса в России появилась русскоязычная реклама, предлагающая попробовать Premium-подписку. Первый месяц премиум-аккаунта обещали бесплатно. Цену подписки не указывали, но ранее СМИ сообщали, что она составит 169 российских рублей в месяц (около 6 белорусских рублей).

У Spotify в России непростая история — запуск уже неоднократно откладывался по разным причинам. Изначально он должен был состояться еще в 2014 году, затем старт перенесли на 2015 год, но потом всю работу по запуску в РФ свернули. С 2018 года русскоязычные пользователи ждут, чем закончится вторая попытка Spotify официально появиться в России — СМИ неоднократно рассказывали о скором выходе на местном рынке, но он постоянно срывался.