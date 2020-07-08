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Какие экономические проблемы предстоит решать Евросоюзу? Ангела Меркель обозначила приоритеты на ближайшее время
08.07.2020 22:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Восстановление экономики Еврозоны, спасение бизнеса, сделка ЕС с Великобританией и борьба с коронавирусом, который может вероломно вернуться в Евросоюз. Всё это задачи, на которые странам ЕС в самое ближайшее время предстоит бросить все силы. По крайней мере именно так федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обозначила приоритеты председательства Берлина в Евросоюзе в ближайшие полгода. Сегодня она совершила свой первый зарубежный визит после ослабления карантинных мер. Меркель принимали в Брюсселе, в Европейском парламенте, где канцлер участвовала в дебатах с евродепутатами.
Европейский парламент неспешно возвращается к жизни после тотального карантина. Вход и пребывание внутри только в масках, настоящая регулировка движения, санитайзеры для рук почти на каждом шагу. Большая часть евродепутатов работает удалённо, и только визит Ангелы Меркель заставил Европарламент мобилизовать свои силы.
Для Ангелы Меркель это первый зарубежный визит с начала карантина, который страны ЕС ввели в середине марта, закрывая границы в нарушение всех договоренностей внутри Шенгенского соглашения и ставя под удар основные принципы существования самого Евросоюза. Коронавирус ударил по основным свободам ЕС, спровоцировав не только политический, но и экономический кризис. Что из них хуже, рассуждать некогда, утверждает Ангела Меркель, нужно буквально спасать ситуацию.
Список проблем перед парламентариями обозначила еще одна немка, глава европейского правительства, соратница Меркель Урсула фон дер Ляйен, которая назвала текущие задачи экстраординарными. Более ста тысяч человек, погибших в ЕС от коронавируса за последние полгода. По-прежнему возникающие вспышки, которые грозят второй вирусной волной, вынуждают власти вновь вводить карантинные меры и сталкиваться с протестами со стороны граждан. Вступление экономики в рецессию, самую тяжёлую со времён Великой депрессии. Прогноз европейского Центробанка, опубликованный накануне, говорит о сокращении европейской экономики в этом году на 8%. Безработица растёт, и компании вынуждены продолжать сокращать рабочие места, чтобы оставаться на плаву и не банкротить бизнесы. Этот кризис, по мнению главы Еврокомиссии, глубже и шире, чем 10 лет назад.
Главные споры внутри ЕС сейчас проходят вокруг утверждения долгосрочного бюджета ЕС, где нужно не просто заложить деньги на спасение экономики, но и выполнить обязательства по движению всех стран ЕС к зелёной безуглеродной среде, то есть тратить средства на перспективу, в то время когда их не всегда хватает на текущие расходы. Для этих целей предусмотрен фонд восстановления объёмом в 750 млрд евро – по сути общий кредит всех стран ЕС, за который выступают южные, наиболее пострадавшие от коронавируса страны и принципиально не согласны те, кто экономил средства даже в кризис. Задача Германии и Ангелы Меркель – представить свой план действий, заручиться поддержкой евродепутатов и всех лидеров стран ЕС.
Вместе за восстановление Европы – так звучит девиз, под которым ближайшие полгода будет проходить председательство Германии в Евросоюзе. Учитывая политический авторитет немецкого канцлера и в Европе и в мире, многие евродепутаты полагают, что Ангела Меркель на сегодняшний день наиболее сильная фигура в ЕС, способная объединить страны и хотя бы попытаться найти пути выхода из кризиса.
Готовы ли к компромиссам коллеги Ангелы Меркель – лидеры Евросоюза, – будет понятно ровно через неделю. В Брюсселе готовятся принимать первый физический саммит ЕС с начала эпидемии, на который немецкая сторона возлагает большие надежды. Видеоконференции, похоже, не могут заменить живого общения.
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Какие экономические проблемы предстоит решать Евросоюзу? Ангела Меркель обозначила приоритеты на ближайшее время
Восстановление экономики Еврозоны, спасение бизнеса, сделка ЕС с Великобританией и борьба с коронавирусом, который может вероломно вернуться в Евросоюз. Всё это...
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