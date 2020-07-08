Какие экономические проблемы предстоит решать Евросоюзу? Ангела Меркель обозначила приоритеты на ближайшее время

Источник материала: ОНТ

Восстановление экономики Еврозоны, спасение бизнеса, сделка ЕС с Великобританией и борьба с коронавирусом, который может вероломно вернуться в Евросоюз. Всё это задачи, на которые странам ЕС в самое ближайшее время предстоит бросить все силы. По крайней мере именно так федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обозначила приоритеты председательства Берлина в Евросоюзе в ближайшие полгода. Сегодня она совершила свой первый зарубежный визит после ослабления карантинных мер. Меркель принимали в Брюсселе, в Европейском парламенте, где канцлер участвовала в дебатах с евродепутатами.





Европейский парламент неспешно возвращается к жизни после тотального карантина. Вход и пребывание внутри только в масках, настоящая регулировка движения, санитайзеры для рук почти на каждом шагу. Большая часть евродепутатов работает удалённо, и только визит Ангелы Меркель заставил Европарламент мобилизовать свои силы.

Для Ангелы Меркель это первый зарубежный визит с начала карантина, который страны ЕС ввели в середине марта, закрывая границы в нарушение всех договоренностей внутри Шенгенского соглашения и ставя под удар основные принципы существования самого Евросоюза. Коронавирус ударил по основным свободам ЕС, спровоцировав не только политический, но и экономический кризис. Что из них хуже, рассуждать некогда, утверждает Ангела Меркель, нужно буквально спасать ситуацию.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «В ближайшие несколько месяцев мы столкнемся с серьезной проблемой сдерживания пандемии и преодоления ее последствий. Это последствия для здоровья, для социальной сферы и, конечно, для экономики. И для этого нам нужно соглашение по инструментам, утвердить долгосрочный бюджет и объём фонда восстановления, потому что мы стоим перед беспрецедентной ситуацией экономического коллапса, беспокойства о рабочих местах, и на это нужно найти правильный ответ».

Список проблем перед парламентариями обозначила еще одна немка, глава европейского правительства, соратница Меркель Урсула фон дер Ляйен, которая назвала текущие задачи экстраординарными. Более ста тысяч человек, погибших в ЕС от коронавируса за последние полгода. По-прежнему возникающие вспышки, которые грозят второй вирусной волной, вынуждают власти вновь вводить карантинные меры и сталкиваться с протестами со стороны граждан. Вступление экономики в рецессию, самую тяжёлую со времён Великой депрессии. Прогноз европейского Центробанка, опубликованный накануне, говорит о сокращении европейской экономики в этом году на 8%. Безработица растёт, и компании вынуждены продолжать сокращать рабочие места, чтобы оставаться на плаву и не банкротить бизнесы. Этот кризис, по мнению главы Еврокомиссии, глубже и шире, чем 10 лет назад.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Мы должны извлечь уроки из этого кризиса. И на этот раз мы должны сделать это вместе. Если мы сделаем это правильно, мы также сможем выйти более сильными из кризиса благодаря общей европейской цели, основанной на плане восстановления экономики. Исследования, инновации, миграция, внешняя политика, безопасность – это лишь некоторые задачи. Эти разделы политики нуждаются в реальной европейской добавленной стоимости, и им необходимо финансирование нашего долгосрочного семилетнего бюджета, чтобы воплотить это в жизнь. Все это должно быть согласовано сейчас, в ближайшие недели, чтобы расчистить путь для всех других тем».

Главные споры внутри ЕС сейчас проходят вокруг утверждения долгосрочного бюджета ЕС, где нужно не просто заложить деньги на спасение экономики, но и выполнить обязательства по движению всех стран ЕС к зелёной безуглеродной среде, то есть тратить средства на перспективу, в то время когда их не всегда хватает на текущие расходы. Для этих целей предусмотрен фонд восстановления объёмом в 750 млрд евро – по сути общий кредит всех стран ЕС, за который выступают южные, наиболее пострадавшие от коронавируса страны и принципиально не согласны те, кто экономил средства даже в кризис. Задача Германии и Ангелы Меркель – представить свой план действий, заручиться поддержкой евродепутатов и всех лидеров стран ЕС.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: «Я уже провел первый раунд двусторонних переговоров с лидерами европейских стран по фонду восстановления и финансовому плану. Они были сложные, но, как мне кажется, конструктивные. Я должен сказать, что сохраняются разногласия по объему фонда. Вопрос баланса субсидий и займов также остается проблематичным для ряда стран. Они полагают, что предложения основываются на устаревших данных, которые не учитывают последствия пандемии, в частности по вопросу безработицы. Но мы все должны понимать, что никогда не достигнем соглашения, если каждый не согласится сделать шаг навстречу».

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «Наша общая цель – как можно скорее прийти к соглашению. Потому что глубина экономического спада заставляет нас спешить. Нет времени, иначе мы все проиграем. А самые слабые будут страдать от этого ещё больше. Я очень надеюсь, что мы сможем достичь соглашения по антикризисному фонду этим летом».

Вместе за восстановление Европы – так звучит девиз, под которым ближайшие полгода будет проходить председательство Германии в Евросоюзе. Учитывая политический авторитет немецкого канцлера и в Европе и в мире, многие евродепутаты полагают, что Ангела Меркель на сегодняшний день наиболее сильная фигура в ЕС, способная объединить страны и хотя бы попытаться найти пути выхода из кризиса.

Готовы ли к компромиссам коллеги Ангелы Меркель – лидеры Евросоюза, – будет понятно ровно через неделю. В Брюсселе готовятся принимать первый физический саммит ЕС с начала эпидемии, на который немецкая сторона возлагает большие надежды. Видеоконференции, похоже, не могут заменить живого общения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram