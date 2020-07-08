ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Spotify запустится в России 15 июля

09.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России уже 15 июля. Об этом сообщило издание Music Business Worldwide и подтвердили источники Variety, передает TJournal. Источник TJ тоже называл июль «окном» для запуска сервиса.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Siddharth Bhogra, unsplash.com

По данным MBW, первым партнером Spotify в РФ станет оператор МТС. Ранее об этом рассказывал «Коммерсантъ», называя осень планируемым «окном» запуска. Представители Spotify отказались от комментариев.

По данным источника TJ, в июне компания вернулась к переговорам с артистами, приостановленным из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По словам собеседника, главный офис Spotify передал распоряжение начать промокомпанию в России. Как минимум с двумя артистами началась работа по созданию плейлистов и продвижению сервиса в соцсетях.

Накануне в соцсетях поделились находкой — во время использования сервиса в России появилась русскоязычная реклама, предлагающая попробовать премиум-подписку. Первый месяц премиум-аккаунта обещали бесплатно. Цену подписки не указывали, но ранее СМИ сообщали, что она составит 169 российских рублей в месяц (около 6 белорусских рублей).

У Spotify в России непростая история: запуск уже неоднократно откладывался по разным причинам. Изначально он должен был состояться еще в 2014 году, затем старт перенесли на 2015 год, но потом всю работу по запуску в РФ свернули. С 2018 года русскоязычные пользователи ждут, чем закончится вторая попытка Spotify официально появиться в России — СМИ неоднократно рассказывали о скором выходе на местном рынке, но запуск постоянно срывался.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запуск этого музыкального сервиса в России уже не раз откладывался.
 
Новости дня
Новости
 
Здравницы Беларуси начали принимать гостей из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика