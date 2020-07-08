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Spotify запустится в России 15 июля
09.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России уже 15 июля. Об этом сообщило издание
По данным MBW, первым партнером Spotify в РФ станет оператор МТС. Ранее об этом
По данным источника TJ, в июне компания вернулась к переговорам с артистами, приостановленным из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По словам собеседника, главный офис Spotify передал распоряжение начать промокомпанию в России. Как минимум с двумя артистами началась работа по созданию плейлистов и продвижению сервиса в соцсетях.
Накануне в соцсетях поделились находкой — во время использования сервиса в России появилась русскоязычная реклама, предлагающая попробовать премиум-подписку. Первый месяц премиум-аккаунта обещали бесплатно. Цену подписки не указывали, но ранее СМИ сообщали, что она составит 169 российских рублей в месяц (около 6 белорусских рублей).
У Spotify в России непростая история: запуск уже неоднократно откладывался по разным причинам. Изначально он должен был состояться еще в 2014 году, затем старт перенесли на 2015 год, но потом всю работу по запуску в РФ свернули. С 2018 года русскоязычные пользователи ждут, чем закончится вторая попытка Spotify официально появиться в России — СМИ неоднократно рассказывали о скором выходе на местном рынке, но запуск постоянно срывался.
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Запуск этого музыкального сервиса в России уже не раз откладывался.
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