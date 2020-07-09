|
На «Славянском базаре» не будет одного из самых интересных концертов. Но билеты на него пригодятся
09.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Концерт «Рок на все времена», который должен был завершить «Славянский базар в Витебске-2020»,
Билеты на перенесенный концерт действительны, так что не выбрасывайте их, храните до следующего года. Однако при желании они подлежат возврату или обмену со скидкой 11%, отмечают организаторы.
Напомним, рок-концерт должен был завершить программу нынешнего фестиваля и пройти в ночь с 20 на 21 июля. В Летнем амфитеатре должны были выступить «Чиж & Co», Александр Иванов и группа «Рондо», «Воплі Відоплясова», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), группа «Дядя Ваня».
Изначально, еще в «докоронавирусные» времена, планировалось, что рок-концерт откроет «Славянский базар» 14 июля. Ожидалось, что он станет одним из самых ярких фестивальных проектов.
— Пока мы еще сами не представляем, на что подписались. Потому что такой большой сборки рока на «Славянском базаре» еще никогда не было, это точно! —
В программе фестиваля есть и другие изменения. Так, появился новый концерт, который начнется в шесть часов вечера 18 июля: в Летнем амфитеатре выступят мастера искусств Украины. Кто выступит в этой программе, сайт фестиваля пока
Не приедет в Витебск и еще одна
В этом году не будет на сцене и привычных ведущих конкурса молодых исполнителей — Дениса Дудинского и Катерины Раецкой. О том, что
Первоначально
У «Славянского базара» есть инфолиния. Если у вас возникли вопросы по изменениям в афише, возврату или обмену билетов, звоните с 9.00 до 18.00 по номеру 129.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Билеты на перенесенный концерт действительны, так что не выбрасывайте их, храните до следующего года. Однако при желании они подлежат возврату или обмену со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)