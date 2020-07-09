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На «Славянском базаре» не будет одного из самых интересных концертов. Но билеты на него пригодятся

09.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт «Рок на все времена», который должен был завершить «Славянский базар в Витебске-2020», перенесен на 2021 год. Причину переноса организаторы не сообщают.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Билеты на перенесенный концерт действительны, так что не выбрасывайте их, храните до следующего года. Однако при желании они подлежат возврату или обмену со скидкой 11%, отмечают организаторы.

Напомним, рок-концерт должен был завершить программу нынешнего фестиваля и пройти в ночь с 20 на 21 июля. В Летнем амфитеатре должны были выступить «Чиж & Co», Александр Иванов и группа «Рондо», «Воплі Відоплясова», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), группа «Дядя Ваня».

Изначально, еще в «докоронавирусные» времена, планировалось, что рок-концерт откроет «Славянский базар» 14 июля. Ожидалось, что он станет одним из самых ярких фестивальных проектов.

— Пока мы еще сами не представляем, на что подписались. Потому что такой большой сборки рока на «Славянском базаре» еще никогда не было, это точно! — говорил на пресс-конференции в феврале гендиректор фестиваля Глеб Лапицкий.

В программе фестиваля есть и другие изменения. Так, появился новый концерт, который начнется в шесть часов вечера 18 июля: в Летнем амфитеатре выступят мастера искусств Украины. Кто выступит в этой программе, сайт фестиваля пока не анонсировал. Билеты скоро появятся в продаже. Но цены на них уже известны: от 25 до 70 рублей.

Не приедет в Витебск и еще одна заявленная ранее звезда — экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс. «К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны Томаса Андерса. Музыкант не сможет принять участие в концертах фестиваля», — объясняют организаторы.

В этом году не будет на сцене и привычных ведущих конкурса молодых исполнителей — Дениса Дудинского и Катерины Раецкой. О том, что фестиваль пройдет без них, одна из самых красивых пар белорусского шоу-бизнеса узнала в пятницу. Причина сложившейся ситуации — скорее всего, пост Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by.

Первоначально планировалось, что фестиваль, как обычно, будет длиться почти полторы недели: с 13 по 21 июля. Но коронавирус внес коррективы. Теперь на сайте фестиваля другие даты, и это всего 4 дня — 16−19 июля.

У «Славянского базара» есть инфолиния. Если у вас возникли вопросы по изменениям в афише, возврату или обмену билетов, звоните с 9.00 до 18.00 по номеру 129.

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Теги: Витебск
 
 
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Билеты на перенесенный концерт действительны, так что не выбрасывайте их, храните до следующего года. Однако при желании они подлежат возврату или обмену со...
 
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