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МВД Сербии объяснило протесты против карантина попыткой захвата власти

09.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович объяснил последние акции протеста в Белграде попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах, сообщает радиостанция B92.


Фото: Reuters

По мнению Стефановича акции протеста не были вызваны решением правительства ввести ограничительные меры на фоне новой вспышки коронавируса, а были заранее подготовлены.

При этом глава МВД заявил, что полицейские были достаточно сдержанны, хотя в них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и даже лопаты. Он пообещал, что все, кто причастен к насилию, будут привлечены к ответственности.

Ранее сербское издание «Вечерние новости» сообщало о том, что беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне нового всплеска заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые демонстранты начали нападать на полицейские машины. Утверждалось, что в ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки и слезоточивый газ.

В середине апреля в Сербии ежедневно заболевали более 400 человек. К концу мая ситуация стабилизировалась, что позволило властям ослабить карантинные меры и отменить режим чрезвычайной ситуации. Однако в последние дни число ежедневно выявленных случаев вновь начало расти. Так, 8 июля в стране заболели 357 человек, что стало одним из самых высоких показателей за три последних месяца.

 
 
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В Белграде не считают, что беспорядки были стихийной реакцией на карантинные меры в связи с новой вспышкой коронавируса.
 
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