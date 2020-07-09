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МВД Сербии объяснило протесты против карантина попыткой захвата власти
09.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович объяснил последние акции протеста в Белграде попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах,
По мнению Стефановича акции протеста не были вызваны решением правительства ввести ограничительные меры на фоне новой вспышки коронавируса, а были заранее подготовлены.
При этом глава МВД заявил, что полицейские были достаточно сдержанны, хотя в них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и даже лопаты. Он пообещал, что все, кто причастен к насилию, будут привлечены к ответственности.
Ранее сербское издание «Вечерние новости» сообщало о том, что
В середине апреля в Сербии ежедневно заболевали более 400 человек. К концу мая ситуация стабилизировалась, что позволило властям ослабить карантинные меры и отменить режим чрезвычайной ситуации. Однако в последние дни число ежедневно выявленных случаев вновь начало расти. Так, 8 июля в стране заболели 357 человек, что стало одним из самых высоких показателей за три последних месяца.
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В Белграде не считают, что беспорядки были стихийной реакцией на карантинные меры в связи с новой вспышкой коронавируса.
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