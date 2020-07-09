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Протесты в Сербии не прекращаются - полиция применяет слезоточивый газ
09.07.2020 09:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВторая ночь протестов в Сербии снова вылилась в столкновения манифестантов с полицией. Протестующие собрались у здания парламента в Белграде. Они недовольны решением властей ввести в стране комендантский час из-за коронавируса. Протестующие стали забрасывать стражей порядка бутылками и камнями. На улицы столицы вышел спецназ, пригнана боевая техника. Для сдерживания толпы применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Тем временем протестная волна распространилась за пределы столицы. Свое недовольство люди выразили в городах Ниш и Нови-Сад. Окончательное решение правительства по поводу антикризисных мер в период пандемии будет представлено сегодня.
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Вторая ночь протестов в Сербии снова вылилась в столкновения манифестантов с полицией. Протестующие собрались у здания парламента в Белграде. Они недовольны...
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