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В случае второй волны коронавируса многие страны не будут вводить карантин

09.07.2020 09:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Многие страны мира пересматривают стратегию в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жёсткие ограничительные меры, введённые весной в некоторых государствах, спровоцировали серьёзные экономические и социальные последствия. 

В случае второй волны коронавируса многие страны не будут вводить карантин

Так, правительство Франции в случае второй волны коронавируса не намерено возобновлять карантинные меры. Страна переживает сильнейший кризис в экономике и здравоохранении со времён Второй мировой войны. По словам премьер-министра, Франция не собирается вводить блокировку, как это было в марте 2020 года, поскольку полная изоляция имела серьёзные человеческие и экономические последствия.

Решение о недопустимости запретов поддерживают и в России. По мнению экс-главы Роспотребнадзора, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, власти не должны снова идти по пути ограничений, когда полностью всё запрещалось. По его словам, до 30% людей на самоизоляции были на грани психологического срыва. А пожилые люди долгое время вынуждены были находиться в замкнутых пространствах.

В случае второй волны коронавируса многие страны не будут вводить карантин

Между тем в ряде стран, где ранее были введены карантинные меры, продолжается рост заболеваемости COVID-19. Новые вспышки зафиксированы в США, Великобритании, Австралии, Сербии, Израиле, Румынии, Испании, Украине, Казахстане и многих других государствах.

Люди в материале: Геннадий Онищенко

 
 
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Новости мира. Многие страны мира пересматривают стратегию в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жёсткие...
 
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