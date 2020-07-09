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В Японии попросили не кричать

09.07.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В условиях жизни с коронавирусом менять привычки приходится и в парках развлечений. На американских горках в Японии запретили кричать! Мол, так повышается риск распространения инфекции. А чтобы это наглядно продемонстрировать, два топ-менеджера парка в полной тишине с невозмутимыми лицами прокатились на аттракционе.

Видео заканчивается призывом кричать только в своем сердце.

 
 
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В условиях жизни с коронавирусом менять привычки приходится и в парках развлечений. На американских горках в Японии запретили кричать! Мол, так повышается риск...
 
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