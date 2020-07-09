Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии попросили не кричать В условиях жизни с коронавирусом менять привычки приходится и в парках развлечений. На американских горках в Японии запретили кричать! Мол, так повышается риск...

В условиях жизни с коронавирусом менять привычки приходится и в парках развлечений. На американских горках в Японии запретили кричать! Мол, так повышается риск распространения инфекции. А чтобы это наглядно продемонстрировать, два топ-менеджера парка в полной тишине с невозмутимыми лицами прокатились на аттракционе.Видео заканчивается призывом кричать только в своем сердце.