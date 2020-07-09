«Мы не можем делать прогнозы». Европейское бюро ВОЗ о вероятности второй волны COVID-19 в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Европейском бюро ВОЗ не делают прогнозов по поводу того, будет ли в Беларуси, как и в других странах мира, вторая волна коронавируса. Ранее сообщалось, что в Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19, но надеются, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой. На вопросы TUT.BY ответил официальный представитель Европейского бюро ВОЗ Джеймс Кресвик.



Фото: Reuters

— Каковы общие прогнозы для второй волны коронавируса в Беларуси? В Европе вторая волна прогнозируется в сентябре. По вашим оценкам, когда это может случиться в Беларуси?

— Мы не можем делать прогнозы относительно того, когда в каждой конкретной стране вспышка достигнет максимума, также мы не можем сказать, где и когда ожидать последующих волн. Сейчас мы сосредоточены на сокращении передачи вируса и спасении жизней. Что мы можем сказать, так это то, что ход пандемии, ее первой и последующих волн будет определяться действиями, предпринимаемыми странами. Если мы не воспользуемся окном возможностей, предоставляемым нынешними мерами по физическому дистанцированию, изоляции и карантину, для активного определения того, где находится вирус и как он распространяется, заболевание возникнет вновь.

— Какими могут быть проявления второй волны?

В странах, которым удалось подавить передачу вируса, возможно, могут появиться новые группы случаев. Важно, чтобы новый кластер не усиливался в сообществе.

Джеймс Кресвик привел слова доктора Марии Ван Керхове о том, что есть страны, которые добились определенных успехов в подавлении передачи вируса и смогли сократить передачу до низкого уровня или устранить ее. Этим странам, как и другим, необходимо быть готовыми к новым случаям заболевания. Очень важно, чтобы в странах были системы, позволяющие быстро выявлять любые подозрительные случаи, проверять их и следовать определенному протоколу действий.

— Как мы можем минимизировать негативное влияние второй волны?

— Стратегия перехода к более нормализованной ситуации требует выверенного, пошагового подхода. Правительству Беларуси необходимо наметить путь, учитывая эпидемиологию заболевания, возможности общественного здравоохранения в стране по борьбе с инфекцией, расширение прав и возможностей сообществ для продолжения самостоятельных мер по профилактике инфекций и способность системы здравоохранения справиться с ситуацией, когда она вернется в норму. На каждом этапе необходимо выждать некоторое время и проанализировать данные, чтобы понять, какие меры в дальнейшем необходимы, прежде чем переходить к следующему этапу. ВОЗ готова оказать поддержку всем нашим государствам-членам в разработке этого курса и мониторинге ситуации по мере ее развития. ВОЗ также опубликовала временное руководство по корректировке мер общественного здравоохранения и социальных мер, с учетом риска возникновения новых случаев.

— В настоящее время в Беларуси, согласно официальной статистике, наблюдается снижение COVID-19. Как вы оцениваете эти цифры?

— Сбор национальных данных и статистики по случаям COVID-19 является обязанностью государств-членов. Эти данные затем официально сообщаются в ВОЗ. Хотя ВОЗ собирает информацию, предоставленную государства-члены, она ее не оценивает и не проверяет.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли , что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.