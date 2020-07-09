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Стало известно, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

09.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19
Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Беларуси, С 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 (на платной основе) проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях:

  •  3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района,
  • 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района,
  • 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района,
  • 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района,
  • 8-я городская поликлиника,
  • 29-я городская поликлиника,
  • 33-я городская студенческая поликлиника,
  • 35-я городская поликлиника,
  • 38-я городская поликлиника.
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