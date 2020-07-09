Стало известно, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19
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Источник материала:
Полесская правда
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Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Беларуси, С 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 (на платной основе) проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях:
3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района,
6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района,
14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района,
25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района,
8-я городская поликлиника,
29-я городская поликлиника,
33-я городская студенческая поликлиника,
35-я городская поликлиника,
38-я городская поликлиника.
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