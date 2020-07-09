ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Болгарии вновь ужесточат ограничения из-за прироста заболевших СOVID-19

09.07.2020 15:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Болгарии вновь ужесточат ограничения из-за прироста заболевших СOVID-19

Власти Болгарии решили ужесточить ограничения в стране в связи с повторным приростом случаев заражения COVID-19 в стране, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на заявление главы минздрава Кирила Ананиева.

Министр отметил: ослабление ограничительных мер не привело к ожидаемым результатам. В связи с этим некоторые ограничения в стране решили вернуть.

Например, с 10 июля в Болгарии вводится запрет на посещение ночных клубов и баров. Клубы и бары, которые находятся под открытым небом, будут открыты, однако число гостей не должно превышать половину от максимальной вместимости. Также ограничено количество участников в массовых мероприятиях – не больше 30 человек. Все спортивные состязания должны проходить с пустыми трибунами.

Ранее власти Болгарии сообщили о продлении действия режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июля.

За последние сутки в Болгарии зафиксировано 240 случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших – 6 342. Умерли с начала эпидемии 259 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 166 человек.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Extrawurst 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Болгарии решили ужесточить ограничения в стране в связи с повторным приростом случаев заражения COVID-19 в стране, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика