В Болгарии вновь ужесточат ограничения из-за прироста заболевших СOVID-19

Источник материала: ОНТ

Власти Болгарии решили ужесточить ограничения в стране в связи с повторным приростом случаев заражения COVID-19 в стране, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на заявление главы минздрава Кирила Ананиева.

Министр отметил: ослабление ограничительных мер не привело к ожидаемым результатам. В связи с этим некоторые ограничения в стране решили вернуть.

Например, с 10 июля в Болгарии вводится запрет на посещение ночных клубов и баров. Клубы и бары, которые находятся под открытым небом, будут открыты, однако число гостей не должно превышать половину от максимальной вместимости. Также ограничено количество участников в массовых мероприятиях – не больше 30 человек. Все спортивные состязания должны проходить с пустыми трибунами.

Ранее власти Болгарии сообщили о продлении действия режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июля.

За последние сутки в Болгарии зафиксировано 240 случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших – 6 342. Умерли с начала эпидемии 259 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 166 человек.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Extrawurst

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