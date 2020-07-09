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В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19

09.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19
В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19, заявила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда.

«Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален. Если брать от всех инфицированных, то это порядка 500 выявленных женщин — беременных и родивших. Это небольшая цифра. И у нас не было тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. Примерно 20-30% пациенток зарегистрировано с коронавирусной пневмонией. У нас действует система, которая предоставляет помощь беременным женщинам в зависимости от тяжести состояния», — рассказала Людмила Кеда.

По информации БелТА

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