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Что делать, если заметили депрессию у близкого человека
09.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия коронавируса внесла внезапные корректировки в повседневную жизнь. Из-за нехватки физической активности, привычного распорядка и социальной поддержки многие подверглись риску оказаться в состоянии депрессии.
Почему депрессия могла появиться именно сейчас?
Данные предыдущих
Чем вы можете помочь?
Многим людям трудно обратиться за помощью и рассказать другим, как они себя чувствуют. Не думайте, что с человеком все в порядке только потому, что он так говорит. Лучше задавайте ему больше вопросов и не бойтесь быть навязчивым — это лучше, чем пропустить что-то важное, например,
Чувства людей часто связаны с их мыслями и поведением, это демонстрируется на модели когнитивно-поведенческой терапии. Когда люди испытывают депрессию, они зачастую прокручивают повторяющиеся потоки негативных мыслей. Побудите того, кто думает только о негативе, взглянуть на ситуацию с разных сторон. Помогут ваши наводящие вопросы: «Какой совет ты бы дал другу в этой ситуации?» или «Что может быть полезнее, чем размышление об этом?»
Депрессия порождает самокритичные мысли: «я никуда не гожусь», «я не должен так себя чувствовать». Неудивительно, что они еще больше ее подпитывают. Дайте человеку понять, что вы видите, как он себя чувствует, что его чувства понятны и обоснованы и что со временем они пройдут. Такая поддержка поможет воздержаться от критики себя за эмоции, развить внутреннее сострадание к себе.
Люди в состоянии депрессии обычно отстраняются от других людей и любых занятий. А отсутствие приятных хобби усугубляет депрессию. Попытайтесь противодействовать этому: помогите человеку вернуться к тому, что для него важно. Начните с небольших изменений, например, структурируйте его распорядок дня и, возможно, увеличьте количество
Человеку с депрессией трудно решать проблемы: повседневные дела и задачи начинают его подавлять. Полезно сохранить спокойствие и свести к минимуму домашние конфликты и стрессы. Не избегайте проблем, а помогайте близкому генерировать для них простые решения, поощряйте их воплощение в жизнь.
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Существует ряд эффективных
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Пандемия коронавируса внесла внезапные корректировки в повседневную жизнь человека. Из-за отсутствия физической активности, привычного распорядка, социальной...
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