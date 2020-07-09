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Что делать, если заметили депрессию у близкого человека

09.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса внесла внезапные корректировки в повседневную жизнь. Из-за нехватки физической активности, привычного распорядка и социальной поддержки многие подверглись риску оказаться в состоянии депрессии. The Conversation объясняет, как распознать ее у своих близких и помочь им с этим состоянием справиться.


Фото: pixabay.com

Почему депрессия могла появиться именно сейчас?

Данные предыдущих пандемий (например, свиного гриппа) доказывают, что меры по сдерживанию болезней — карантин, социальная изоляция — оказывают влияние на психическое здоровье человека. Особенно остро на них реагируют те, кто моложе. Показатели депрессии у взрослых и молодых людей вызывают обеспокоенность у медиков, и, по прогнозам ВОЗ, они продолжают расти. К 2030 году депрессия может стать самым распространенным заболеванием во всем мире. По понятным причинам, первоначально внимание во время распространения COVID-19 было сосредоточено на физическом здоровье, но сейчас крайне важно обратить внимание и на психическое — свое и близких.

Чем вы можете помочь?

Многим людям трудно обратиться за помощью и рассказать другим, как они себя чувствуют. Не думайте, что с человеком все в порядке только потому, что он так говорит. Лучше задавайте ему больше вопросов и не бойтесь быть навязчивым — это лучше, чем пропустить что-то важное, например, симптомы депрессии. Если человек не хочет вам ничего рассказывать, наблюдайте за его поведением и отмечайте все ему несвойственное — сон дольше обычного, отсутствие аппетита, отмена любимых занятий, долгое смотрение в одну точку и т.д.

Чувства людей часто связаны с их мыслями и поведением, это демонстрируется на модели когнитивно-поведенческой терапии. Когда люди испытывают депрессию, они зачастую прокручивают повторяющиеся потоки негативных мыслей. Побудите того, кто думает только о негативе, взглянуть на ситуацию с разных сторон. Помогут ваши наводящие вопросы: «Какой совет ты бы дал другу в этой ситуации?» или «Что может быть полезнее, чем размышление об этом?»

Депрессия порождает самокритичные мысли: «я никуда не гожусь», «я не должен так себя чувствовать». Неудивительно, что они еще больше ее подпитывают. Дайте человеку понять, что вы видите, как он себя чувствует, что его чувства понятны и обоснованы и что со временем они пройдут. Такая поддержка поможет воздержаться от критики себя за эмоции, развить внутреннее сострадание к себе.


Фото: pixabay.com

Люди в состоянии депрессии обычно отстраняются от других людей и любых занятий. А отсутствие приятных хобби усугубляет депрессию. Попытайтесь противодействовать этому: помогите человеку вернуться к тому, что для него важно. Начните с небольших изменений, например, структурируйте его распорядок дня и, возможно, увеличьте количество физических упражнений или прогулок на природе. Помогите человеку постепенно восстановить те виды деятельности и социальные контакты, которые он считает ценными. Вместе составьте несколько планов на будущее (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных).

Человеку с депрессией трудно решать проблемы: повседневные дела и задачи начинают его подавлять. Полезно сохранить спокойствие и свести к минимуму домашние конфликты и стрессы. Не избегайте проблем, а помогайте близкому генерировать для них простые решения, поощряйте их воплощение в жизнь.

Обратитесь за помощью

Существует ряд эффективных методов лечения депрессии. Поддержите человека в желании обратиться за дополнительной помощью. Это могут быть онлайн-курсы, книги самопомощи или психолог. И не забывайте, что ваше психическое здоровье тоже важно, когда вы заботитесь о человеке в состоянии депрессии. Уделяйте время и себе, чтобы вы были в силах моделировать позитивное поведение и достаточно наполняться энергией, которая поможет обеспечить важную поддержку.

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Пандемия коронавируса внесла внезапные корректировки в повседневную жизнь человека. Из-за отсутствия физической активности, привычного распорядка, социальной...
 
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