Житель Эстонии 100 дней прожил в филиппинском аэропорту и опоздал на самолет домой

Источник материала: ОНТ

Житель Эстонии Роман Трофимов застрял в аэропорту Манилы (Филиппины) в разгар пандемии коронавируса.

Трофимов не мог покинуть терминал аэропорта из-за проблем с документами. Дело в том, что у Романа нет эстонского гражданства, но он проживает на территории прибалтийской страны. В результате мужчина с «серым паспортом» пробыл в филиппинском аэропорту три месяца, о чем рассказывал в соцсетях. История Трофимова приковала к себе интерес общественности, им даже заинтересовался МИД Эстонии.

Благодаря эстонским дипломатам проблемы с документами были решены, мужчине даже купили билет домой.

Роман должен был приземлиться в Таллине 8 июля в 13:20, но опоздал на самолет. Об этом Трофимов сообщил в Facebook.

В результате Роман все-таки сел на рейс домой – сутками позже. Пользователи Facebook поздравили мужчину и выразили восхищение его терпением. Некоторые сравнили историю Трофимова с фильмом «Терминал».

Фото: facebook.com/roman.trofi.18

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