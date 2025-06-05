Топ-менеджер для уборки. Опробовали вертикальный моющий пылесос, который может поучить гибкости любого предпринимателя

Источник материала: ProBusiness





В бизнесе ценится всё, что экономит время, снижает издержки и делает жизнь проще. Представьте себе гаджет, который убирает офис (или дом) с такой же эффективностью, как лучший сотрудник решает форс-мажоры. Вертикальный моющий пылесос Dreame H15 Pro Heat обещает стать технологичным помощником, который думает, анализирует и заботится о рабочем пространстве, пока вы занимаетесь стратегией и ростом бизнеса. Опробовали новинку и делимся своими впечатлениями.

Роботизированная шторка DescendReach: никаких разводов и пятен

Главная фишка Dreame H15 Pro Heat — роботизированная шторка DescendReach на базе искусственного интеллекта. Она сама определяет, когда подняться или опуститься, чтобы не оставить ни следа от воды. Двигаетесь вперёд — шторка поднимается, чтобы не мешать. Остановились или пошли назад — за 0,2 секунды шторка опускается и убирает остатки влаги.





В итоге даже вдоль стен и в углах не остается ни разводов, ни пятен. Можно не переживать за презентабельность переговорной после экстренного совещания с кофе и печеньками — чисто будет везде.





ThermoRinse: уборка горячей водой 85 °C

Это одна из первых моделей пылесосов, которая моет полы горячей водой — не просто теплой, а реально горячей — до 85 °C. В паре со специальным средством для масляных пятен эффективность уборки вырастает в 3 раза. Для владельцев кофеен, офисов с открытой кухней или просто любителей бутербродов на рабочем месте — спасение от пятен, которые раньше казались вечными.







Мощность всасывания 22 000 Па

Это не просто цифра для маркетинга. Такой мощности хватит, чтобы собрать крошки, волосы и даже строительную пыль. Офис после ремонта? Переговорка после обеда? Dreame справится.





Работа до 72 минут без подзарядки

В тихом режиме робот может убирать до 520 квадратных метров — хватит на большой офис или квартиру. Время работы — 72 минуты без остановок. Это как если бы ваш сотрудник работал без обеда и кофе-брейков.

В интенсивном режиме с горячей водой время работы составит около 20 минут, этого хватит для участков с сильными загрязнениями.





Функциональные улучшения: детали, которые решают всё

Эластичный скребок TangleCut

Волосы и шерсть больше не проблема. Если в офисе есть собака директора или вы сами обладатель шикарной шевелюры — забудьте о волосах, намотанных на щётку. Скребок TangleCut не допускает спутывания даже при уборке тысячи волос за раз, сухих или влажных. Это экономит время на обслуживание техники и нервы тем, кто отвечает за порядок.





ThermoTub

Это особо тщательная система промывки щетки после уборки — считайте, что после работы она отправляется на спа-процедуры. Происходит полное погружение в 300 мл воды при температуре 100 °C, вращение в двух направлениях, имитация ручной стирки.





Внутренняя часть док-станции тоже очищается. Это не просто гигиена — это гарантия, что в следующий раз вы не разнесёте по офису вчерашние микробы.

Под контролем ИИ

Промывка щетки происходит с анализом загрязнений с помощью датчика RGB. Это своего рода «глаз» устройства, который следит за чистотой в реальном времени. Он анализирует уровень загрязнения использованной воды и активирует один из трёх режимов промывки:

Лёгкий — если загрязнений мало, щётка промывается быстро и экономно.

Средний — для стандартной уборки.

Интенсивный — если после уборки остались сложные пятна или много грязи.





После промывки наступает этап сушки, который тоже контролируется умной системой. Встроенный датчик определяет уровень влажности ворса ролика и автоматически регулирует время сушки. Это важно сразу по нескольким причинам:

Щётка не пересушивается (что продлевает срок службы материалов).

Не остаётся сырой (нет риска появления плесени или неприятного запаха).

Даже во влажной среде обеспечивается полная готовность к следующей уборке.





В зависимости от условий и выбранного режима, доступны два сценария:

Сверхбыстрая сушка: 90 °C, 5−12 минут — для экспресс-подготовки к следующей уборке;

Высокоскоростная сушка: 85 °C, 25−40 минут — для более глубокой и щадящей сушки, особенно если влажность воздуха высокая.

Наклон ручки до 180°

Ручка пылесоса наклоняется на 180°, что позволяет убирать под диванами, столами и в других труднодоступных местах. К слову пылесос можно оставить в таком горизонтальном положении и управлять уборкой через приложение. Можно настроить параметры самоочистки и сушки, получать уведомления о замене фильтров, следить за статистикой уборки и даже управлять системой GlideWheel для плавного перемещения пылесоса.





GlideWheel

Система GlideWheel обеспечивает плавное и лёгкое движение вперёд и назад, а технология BalanceBoost отвечает за устойчивость. После уборки достаточно нажать кнопку — и пылесос сам «доезжает» до док-станции. Не гаджет, а мечта любого руководителя: всё делает сам, не требует контроля и не жалуется на усталость.





Делегируйте рутину, фокусируйтесь на главном

Dreame H15 Pro Heat — это современное решение для эффективной и глубокой уборки, которое отлично впишется как в офис, так и в домашний интерьер. Благодаря использованию горячей воды до 85 °C и мощному всасыванию 22 000 Па, устройство легко справляется даже с самыми стойкими загрязнениями: пятнами от кофе, масла, соусов и других «офисных неожиданностей».





Пылесос Dreame H15 Pro Heat относится к премиальному сегменту. Для малого бизнеса или стартапов цена может быть ощутимой, особенно если требуется несколько устройств для разных помещений. Однако результат того стоит.

Интеллектуальная система управления и возможность работы до 72 минут позволяют поддерживать чистоту на больших площадях без лишних усилий. Технологии GapFree и TangleCut обеспечивают тщательную уборку вдоль стен, в углах и под мебелью, а также предотвращают наматывание волос на щётку.





Самоочистка с промывкой при 100 °C и быстрой сушкой гарантирует гигиеничность и простоту обслуживания. Управление через приложение делает эксплуатацию максимально удобной — вы всегда контролируете процесс, даже находясь вне офиса.

Dreame H15 Pro Heat оснащен ручкой с наклоном до 180 градусов, что позволяет легко добираться до самых труднодоступных мест — под мебелью, вдоль стен и в углах. Управление пылесосом осуществляется через удобное мобильное приложение, где можно планировать уборку, выбирать программы и контролировать процесс в режиме реального времени, что делает эксплуатацию максимально простой и гибкой.

Dreame H15 Pro Heat — инструмент, который помогает экономить время, оптимизировать расходы на клининг и создавать в вашем пространстве атмосферу уюта и порядка. Такой подход к уборке позволяет предпринимателям и руководителям сосредоточиться на действительно важных задачах, не отвлекаясь на бытовые мелочи.