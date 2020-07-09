Александр Солодуха рассказал, как защищается от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Тема пандемии COVID-19 до сих пор остается актуальной. Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха рассказал в программе «Марков. Ничего личного» о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавируса.

Александр Солодуха: «Руки мыть с мылом нужно всегда. А когда пришел коронавирус – конечно же, маски, антисептик и был период полоскания горла. Я прочитал в интернете, что это очень помогает. Солевым раствором. Делали всей семьей раз в день».

Также артист отметил, что в разгар пандемии ушел в вынужденный отпуск, который с удовольствием провел со своей семьей.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного». ФОТО: naukatv.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram