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Александр Солодуха рассказал, как защищается от коронавируса
09.07.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Тема пандемии COVID-19 до сих пор остается актуальной. Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха рассказал в программе «Марков. Ничего личного» о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавируса.
Также артист отметил, что в разгар пандемии ушел в вынужденный отпуск, который с удовольствием провел со своей семьей.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».ФОТО: naukatv.ru
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Тема пандемии COVID-19 до сих пор остается актуальной. Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха рассказал в программе «Марков. Ничего личного» о мерах,...
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