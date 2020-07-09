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Александр Солодуха рассказал, как защищается от коронавируса

09.07.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Солодуха рассказал, как защищается от коронавируса

Тема пандемии COVID-19 до сих пор остается актуальной. Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха рассказал в программе «Марков. Ничего личного» о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавируса. 

Александр Солодуха: «Руки мыть с мылом нужно всегда. А когда пришел коронавирус – конечно же, маски, антисептик и был период полоскания горла. Я прочитал в интернете, что это очень помогает. Солевым раствором. Делали всей семьей раз в день».  

Также артист отметил, что в разгар пандемии ушел в вынужденный отпуск, который с удовольствием провел со своей семьей. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».ФОТО: naukatv.ru

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Тема пандемии COVID-19 до сих пор остается актуальной. Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха рассказал в программе «Марков. Ничего личного» о мерах,...
 
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