|
Министр здравоохранения Владимир Караник посетил Лидскую районную больницу
09.07.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМинздрав Беларуси прорабатывает вопросы функционирования больниц на случай возможной второй волны COVID-19. В любом нынче инфекционном медучреждении всегда есть месячный запас средств индивидуальной защиты. Это рассказал сегодня министр здравоохранения Владимир Караник во время визита в Лидскую районную больницу.
Министр приехал, чтобы поздравить родителей первого мальчика, который родился в День Независимости - 3 Июля. Историю новой семьи расскажет Юлия Гризунт.
Министр здравоохранения поздравил молодую семьюПервый - в молодой семье Шидловских, первый - в День Независимости Беларуси. В 12 ночи 3 июля на свет появился Андрей. После кесарева Анастасия неделю провела в больнице, и вот, наконец, домой. Встречает папа. Сегодня он познакомился со своим сыном.
3 июля в Беларуси родились 163 малышаПоздравить молодых родителей приехал министр здравоохранения Владимир Караник. Он отметил, что 3 июля больше всего детей родилось в Минске, а на втором месте как раз - Гродненская область. Всего в День Независимости на свет появились 163 белоруса. Кстати, некоторые из них родились у мам с коронавирусом. Но, несмотря на это, абсолютно здоровыми.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев, так и, что наиболее важно, количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых корона усложняется пневмонией. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз, и количество пневмоний тоже уменьшилось. Это позволяет проводить обратно перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов страны без исключения. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования".
Лидская больница возвращается к привычному режиму работы
Районная больница Лиды тоже на время стала инфекционной. К счастью, перепрофилировать пришлось не все отделения медцентра.
Из-за пандемии роддом Лидской районной больницы пришлось сделать инфекционным отделением. Так вышло, что именно этот корпус из-за планировки больше всего подошел для размещения пациентов с COVID-19.
Сегодня на одном из этажей COVID-корпуса уже проводят заключительную дезинфекцию. Впрочем, пока молодые мамы находились в терапевтическом отделении вместо родильного, медики сделали все, чтобы пациентки не ощутили разницы. Переоборудовали операционные, палаты… В сжатые сроки изменили привычный режим работы с роженицами.
Светлана Евланова, заместитель главврача Лидской центральной районной больницы: "Нам было, конечно, сложно в первые дни, потому что на новом месте любому человеку сложно в первые дни. Объем помощи абсолютно не снизился. Он остался прежним. Женщины, которые могли пролонгировать свою беременность, имея незначительную патологию, получали лечение амбулаторно. Ими занимались очень плотно врачи женской консультации. Это постоянный, еженедельный, ежедневный, если было надо, мониторинг".
В Лидской больнице появится компьютерный томограф
Медики Лидской ЦРБ действительно пережили тяжелое испытание. Зато совсем скоро больница начнет новую жизнь. Здесь появится компьютерный томограф, кроме того, уже завершается строительство нового современного корпуса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав Беларуси прорабатывает вопросы функционирования больниц на случай возможной второй волны COVID-19. В любом нынче инфекционном медучреждении всегда есть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)