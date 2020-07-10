|
Акция протеста в Белграде завершилась мирно
10.07.2020 08:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Сербии третий день подряд тысячи людей собираются на площади перед зданием парламента на акцию протеста против решения властей ужесточить карантин из-за коронавируса. Предполагалось, что в стране снова введут комендантский час. На этот раз к акции присоединились и в других городах страны. В отличие от предыдущих двух дней протеста, нынешняя акция носила мирный характер. В Белграде недовольные действиями правительства в условиях пандемии устроили сидячую демонстрацию.
В прошлые две демонстрации полиция применяла спецсредства - слезоточивый газ и дубинки. Участники акции сожгли несколько машин и ворвались в здание парламента. По данным полиции, пострадали 118 сотрудников правоохранительных органов и 34 демонстранта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сербии третий день подряд тысячи людей собираются на площади перед зданием парламента на акцию протеста против решения властей ужесточить карантин из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)