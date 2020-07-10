У лидера еще одной страны обнаружили коронавирус

Источник материала: Tut.by

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила в Twitter, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.



Жанин Аньес. Фото: Reuters

«Я в порядке, буду работать из своей изоляции», — написала Аньес.

Временно исполняющей обязанности президента Боливии 53 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражению коронавирусом подвержены как молодые, так и пожилые люди, однако у лиц старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, болезнь может принять тяжелую форму.

За несколько дней до этого положительный результат показал тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару. До подтверждения диагноза он сообщал, что наблюдает у себя симптомы COVID-19: высокую температуру и слабость. Как отмечало бразильское издание Globo, рентген показал, что легкие Болсонару не поражены.

На начальных этапах пандемии президент Бразилии отрицал опасность инфекции и отказывался вводить связанные с ней ограничения. Сейчас страна занимает второе место среди других стран по количеству зараженных, по данным университета Джонса Хопкинса. Там зарегистрировали 1,7 млн заболевших, 67,9 тыс. человек умерли.

В Боливии вирус выявили у 42,9 тыс. человек, при этом скончались от COVID-19 1,5 тыс. человек. Всего в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек.