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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции протеста в Перу переросли в столкновения с полицией Акции протеста в столице Перу Лиме переросли в столкновения с полицией. Несколько демонстрантов задержаны. Протестующие недовольны экономической ситуацией в...

Акции протеста в столице Перу Лиме переросли в столкновения с полицией. Несколько демонстрантов задержаны. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране, вызванной ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. А также банковскими ограничениями: люди не могут снять более четверти от суммы своих вкладов. Это значительно затрудняет и без того непростое финансовое положение местных жителей.