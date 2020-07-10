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Акции протеста в Перу переросли в столкновения с полицией
10.07.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTАкции протеста в столице Перу Лиме переросли в столкновения с полицией. Несколько демонстрантов задержаны. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране, вызванной ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. А также банковскими ограничениями: люди не могут снять более четверти от суммы своих вкладов. Это значительно затрудняет и без того непростое финансовое положение местных жителей.
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Акции протеста в столице Перу Лиме переросли в столкновения с полицией. Несколько демонстрантов задержаны. Протестующие недовольны экономической ситуацией в...
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