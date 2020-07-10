Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели 54 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19 Актуальная информация от Минздрава: В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 54 тысячи 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего...

Актуальная информация от Минздрава: В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 54 тысячи 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 64 тысячи 604 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 миллион 111 тысяч 614 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.