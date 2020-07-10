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В Беларуси выздоровели 54 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19

10.07.2020 16:07 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Актуальная информация от Минздрава: В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 54 тысячи 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы  64 тысячи 604 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 миллион 111 тысяч 614 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
 
 
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Актуальная информация от Минздрава: В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 54 тысячи 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего...
 
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