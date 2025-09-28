Источник материала: ProBusiness

Как досрочно выйти из списка недобросовестных поставщиков, продавать обучение в сезон отпусков и зарабатывать на карамели без бизнес-плана:

новости бизнеса за 22 — 28 сентября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса



Аналитики бьют тревогу: внешняя торговля не приносит должного финансового эффекта. Это создает риски для курса национальной валюты и финансовой стабильности в целом. В статье разбираются причины дисбаланса: снижение экспортных поставок по ключевым товарным позициям при сохранении или даже росте импорта, необходимого для внутреннего производства.



Закрытие/открытие границы с Польшей заставляет белорусские компании искать обходные маршруты на случай внезапных обстоятельств. Компании рассматривают новые логистические цепочки: увеличение роли морского транспорта через порты Литвы и России, а также переориентацию на южные и восточные направления. Эксперты дают оценку , как эти изменения повлияли на стоимость и сроки доставки грузов для импортеров и экспортеров.



Что произойдет с экономикой страны, если платежеспособный спрос столицы значительно сократится? Анализ показывает высокую зависимость регионов от рынка Минска. Для того, чтобы снизить системные риски для национального бизнеса, необходимо диверсифицировать и развивать внутренний спрос в других городах.



Предприниматели, попавшие в реестр недобросовестных поставщиков, получили возможность реабилитироваться. С 25 сентября 2025 г. вступает в силу постановление МАРТ № 61, которое упрощает процедуру досрочного исключения из «черного списка». Рассказали , кто сможет воспользоваться новым правилом и что для этого нужно сделать.

Полезное для бизнеса



Цифровые аватары берут на себя рутину: анализируют воронки, сегментируют базу клиентов, готовят персонализированные коммерческие предложения и даже ведут первичные переговоры в чатах. Результат — маркетологи и менеджеры освобождаются для творческих и стратегических задач, а количество качественных лидов растет. Павел Радкевич, основатель агентства AI ZAVOD, рассказал «Про бизнес», как можно при помощи ИИ-аватаров сэкономить время и деньги.

Истории бизнеса



История небольшого, но успешного кондитерского производства. Его основатель никогда не писал бизнес-планов, а делал ставку на качество продукта, ручной труд и любовь к делу. Несмотря на скромные масштабы, бизнес стабильно растет за счет лояльности клиентов и уникальных рецептов. Это пример того, как можно добиться успеха в нише, полагаясь на ремесленный подход и сарафанное радио.