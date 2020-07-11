Чума, оспа, испанка. Могут ли вернуться забытые эпидемии прошлого?

Источник материала: Tut.by

Инфекции могут быть крайне опасными. При этом с течением времени выносливость человека и выживаемость перед некоторыми из них увеличилась. Так, сейчас люди обычно легче переносят разные простудные вирусы и далеко не всегда даже заболевают, так как их иммунитет справляется сам, пишет « АиФ ».



Фото: Online Marketing / Unsplash

Есть инфекции, которые несут опасные осложнения. Например, корь, коклюш, дифтерия и другие, с которыми борются посредством вакцинации. Причем именно вакцинации защитила человечество от масштабной смертности — именно она помогла в свое время остановить такие тяжелые эпидемии, как чума, оспа и другие.

Однако сегодня в силу тех или иных причин бубонная чума проявляет себя отдельными случаями, хотя в общем и целом считается побежденной. Схожая ситуация происходит и с оспой. Так почему же возникает ситуация, когда риски возрождения смертельно опасных инфекций снова повышаются?

Бубонная чума

Летом этого года в Монголии и Китае зафиксировали случаи бубонной чумы — заболевания, которое практически исчезло с лица земли. Конечно, пока количество случаев не позволяет говорить о какой-то страшной эпидемии и потенциальных рисках новой вспышки, но все равно человечество застыло в ожидании.

Понятие чумы связывают со Средними веками — именно тогда она массово хозяйничала в разных государствах. Существовало и второе название данного заболевания — черная смерть. В те времена эта инфекция унесла 25 млн жизней по всему миру. Причем ее очаги встречались как в Европе, так и Азии, и Африке. Причина активного распространения заболевания в те времена крылась в не самой лучшей гигиене и в огромном количестве грызунов, которые способствовали быстрому ее распространению.

Основными симптомами болезни являются лихорадка, воспаление лимфоузлов, тканей легких и прочих органов. Нередко на ее фоне развивался сепсис, не оставляющий шансов человеку. До конца XVIII века чума считалась неизлечимой, смертность при ней равнялась 95%. И речь шла как раз про бубонную чуму, при которой на теле образовывались болезненные воспаленные участки.

Сегодня смертность при бубонной чуме составляет 5−10%. Ее появление нередко связано с контактом с зараженными животными, а также с укусами блох. При своевременной вакцинации случаи чумы снова можно пригасить. Пока на территории СНГ смертельных случаев чумы не фиксировалось более 100 лет. Но специалисты отмечают, что, если возникнет необходимость борьбы с такой инфекцией, на помощь придут антибиотики и вакцины.

Оспа

Натуральная оспа — еще одна болезнь, которая наводила ужас на людей еще 200 лет назад. Она, как и чума, имела второе название «черная». Вирус поражал легкие, а затем быстро распространялся по организму и атаковал все органы, приводя к развитию оспин на коже и буквально выкашивал население мира. Те, кто выживал и переболевал, нередко имели на теле яркие отметины — оспины, сигнализирующие о перенесенном заболевании. Кстати, черную оспу называют единственным заболеванием, которое удалось полностью победить. На данный момент в мире не фиксируется ни одного случая, а подопытные штаммы вируса находятся только в двух лабораториях в мире. Справиться с патологией удалось за счет массовой вакцинации.

При этом нередко можно услышать, что оспа снова наступает. На деле же речь идет про ветряную оспу — привычную всем ветрянку. Заболевание из категории детских и по сути являющееся герпесом. В младшем возрасте люди переносят такую патологию относительно легко — с высокой температурой и появлением папул. Но во взрослом возрасте последствия при заражении могут быть более сильными — нередко дело доходит до реанимации.

Ждать ли испанку?

Еще одна эпидемия, наводившая ужас на жителей земли и уничтожившая несколько десятков миллионов людей на планете, — «испанка». По сути, это был довольно необычный грипп. Как определили исследования, вирус гриппа при испанке вызывал у людей цитокиновый шторм, вследствие чего организм не мог справляться с ситуацией.

При этом сегодня нередко говорят, что «испанка» — это грипп, вызванный штаммом H1N1. Знакомые буквы для тех, кто в 2009 году переживал за ситуацию с развитием «свиного гриппа». Правда, тогда он не оказался настолько мощным и убийственным.

Сегодня с обычным гриппом научились справляться. Все службы работают на то, чтобы ежегодно заранее выделять штаммы гриппа, который ожидается в новом сезоне, на основании чего готовят вакцину. Ученым удалось выделить образцы вируса «испанки» из тканей погибшего человека от этого заболевания. Это позволило специалистам получить ответы на многие вопросы относительно столь опасной инфекции. На данный момент речи о возвращении «испанки» не идет.

Специалисты отмечают, что одних инфекций прошлого опасаться не стоит. Ведь на сегодняшний день есть немало других патологий инфекционного плана, которые не менее страшны. Это лихорадка Денге, туберкулез, ВИЧ и другие. И новые инфекции продолжают появляться, как, например, коронавирус. Но при этом ситуация постоянно отслеживается и мониторится, чтобы в случае необходимости можно было оперативно принять меры.