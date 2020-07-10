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Президент на "Атланте"

"Атлант": производство бытовой техники, работа в пандемию и заработок для студентов

А. Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии: Это пример для других

Поручение: соотнести зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях

Президент: Мы выстояли, не закрыли производства, и сегодня можем продавать свою продукцию

Сезонность продаж белой техники

Студотрядовцы работают на конвейере минского завода

Президент ответил на вопросы коллектива "Атланта"







Производители работают на импортозамещение, государство гарантирует защиту внутреннего рынка

Суть реформ в Беларуси - мы будем совершенствовать то, что у нас есть

А. Лукашенко: Я ярый сторонник электромобилей, это будущее

Президент на "Атланте"

Экспресс-практика для журналистов

"Атлант": производство бытовой техники, работа в пандемию и заработок для студентов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплаты на частных предприятиях должны быть примерно на уровне десятка крупнейших госзаводов Работу минского завода "Атлант" в период пандемии Президент сегодня назвал примером для других. Правильно говорят: кризис - это еще и время возможностей....

Работу минского завода "Атлант" в период пандемии Президент сегодня назвал примером для других. Правильно говорят: кризис - это еще и время возможностей. Производство не поставили на паузу, не закрыли на карантин. В итоге сработали очень даже хорошо. Это при том, что промышленности сегодня приходится несладко.Александр Лукашенко сделал важный акцент: зарплаты на частных предприятиях должны быть примерно на уровне десятка крупнейших госзаводов. Много говорили о развитии. На таких предприятиях, как "Атлант", должны видеть перспективу новых продуктов. А если взять всю страну, точкой опоры должны стать новые технологичные производства. Развитие электротранспорта, например, - одно из таких. О своих электромобилях говорили со студотрядовцами, которые трудятся летом на предприятии. Уже не первый год здесь привлекают молодежь. Президент рассказал, на что сам тратил заработанные во время своего летнего трудового семестра деньги. Экспресс-практику на конвейере прошли и наши журналисты. Наталья Бреус расскажет, как это было.Первый рефрижератор сошел с конвейера завода в 62-м году. Кто ж не знает знаменитый холодильник “Минск”! Промышленного гранда не загубили в начале непростых 90-х – наоборот. Сохранили. Когда экономические связи были разрушены, на базе Барановичского станкостроительного освоили производство нужных компрессоров.В итоге сегодня "Атлант"- это 6-тысячный коллектив и три производственные площадки. Не только холодильники и компрессоры. В 2007 открыли завод по выпуску стиральных машин. Президент давно обещал приехать. “Атлант” на глазах - каждый раз, проезжая мимо, думается о том, как справляются. Конкуренция на рынках, финансовые вопросы держат в тонусе, но это не повод расслабляться. С этого года на предприятии новый директор. Его работа на топовой должности и пандемия начались почти одновременно.Лучше, чем ожидали, - примерно так говорят на заводе об итогах полугодия. В принципе прошли этот период без остановок. Сегодня работают практически с колес. То есть запас готовой продукции - минимальный. Производят холодильники и сразу отгружают потребителю.Эта отечественная техника занимает приличную долю внутреннего рынка. Три четверти и даже больше идет на экспорт. География поставок - от Монголии до Европы. Львиную долю покупают соседи в России. В этот период “Атлант” сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.Не все были рады выходить даже в субботу, но в итоге сработали с прибылью, это при том, что промышленности сегодня приходится несладко. Работать на фоне замерших рынков трудно, но мир просыпается, и списать все управленческие или маркетинговые просчеты на пандемию не получится. В этой связи в поле зрения правительства должны быть не только госпроизводства.Испытание коронавирусом для всех стало проверкой на прочность. Каждая страна реагировала по-своему. Нам выдержать вирусную атаку и плюс к этому шквал критики за работающие предприятия было непросто. Визит на этот завод заставил лишний раз оглянуться на пройденный путь. И об этом Президент скажет коллективу минского "Атланта".Вообще, продажи белой техники напоминают горный хребет: летом спрос растет, зимой падает. Из-за этой сезонности держать большой штат нет смысла. Именно поэтому уже не первый год предприятие привлекает в горячее время студотрядовцев. Заводу подспорье, ребятам - опыт и лишняя копейка.Это первое рабочее место в жизни Натальи Разумейко. На заводе студентка проведет все лето. Девушка в числе почти 800 ребят, которых принимают на "Атланте".Ребят задействуют на сборке, они отвечают за базовые технологические операции. За каждым закреплен наставник. Сплав энтузиазма и знаний дает результат. Каждым летом примерно 20-30 тысяч ребят могут таким образом подзаработать. Студотрядовское движение в Беларуси не забыли – наоборот, лучшие моменты используем сегодня.Президент расскажет, что на стиральную машину "Атлант", которую ему подарили еще на открытии завода, не жалуется. Наоборот, по своему примеру советует придерживаться такого патриотичного потребительского вкуса. Кстати, на предприятии уже думают, как удовлетворить запросы поколения зет, которое вот-вот станет активным покупателем и не мыслит себя без смартфонов. Интернет доберется до холодильника - умным скоро станет и минский рефрижератор. Вообще, в этот раз как никогда много говорили о развитии и завтрашнем дне.На таких заводах, как "Атлант", должны видеть перспективу новых продуктов. Здесь пока не берутся, но уже думают, как выпускать набирающие популярность посудомоечные машины. Работа на импортозамещение - это тоже кирпичик в платформу потребительской безопасности. Отсюда и четкий месседж правительству: своим производителям на внутреннем рынке нужно подставлять плечо.Развитие электротранспорта, например, одно из таких перспективных направлений. О своих электромобилях говорили со студотрядовцами. Судя по горящим глазам, Президент затронул ребят за живое. Кто ж не слышал про "Теслу"?Памятуя, как непросто пришлось самому в студенческую пору, Президент ориентирует правительство на то, чтобы поддержать студотрядовцев - стимулы могут быть разные. Для них это не просто финансовая подпитка, а образ жизни, закалка, опыт и своеобразный командный дух.Кстати, уже на финише Президент зацепил и команду журналистов. То ли в шутку, то ли всерьез.Не стали откладывать такой опыт на рабочую субботу. В это время идет подготовка итоговых программ. Решили рискнуть и под зорким оком опытного специалиста поработать на конвейере.Конечно, чтобы работать, как часы, нужно больше времени. Как раз то, которое будет у бойцов студенческих отрядов. Заодно можно и прочувствовать момент: чтобы получалось толково и качественно в разных сферах, нужно приложить свою руку.