Разочаровать большинство, задержать чемпиона по бодибилдингу и откуда 76% - все за вчера

Очень странная история произошла вчера в Минске. Сотрудники одного из силовых ведомств в штатском — как минимум пять человек — пришли в фитнес-центр, где тренировался чемпион по бодибилдингу Шота Лобжанидзе, надели на него наручники и увезли на осмотр квартиры, где находилась его семья. И все это из-за оскорбления в соцсетях — якобы его подозревали по статье 189 Уголовного кодекса. К вечеру выяснилось, что спортсмена судили за оскорбление, но по «административке» — он получил штраф в 20 базовых.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Адвокаты Виктора Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» ОНТ о так называемом деле Белгазпромбанка с кадрами очных ставок Виктора Бабарико с его бывшими подчиненными. Попросили защитников претендента в президенты прокомментировать сюжет и рассказать, что в нем не так с точки зрения закона.
А социологи подробно разобрали документ, который после встречи с президентом опубликовал журналист БТ Андрей Кривошеев. Тот самый, в котором говорится, что рейтинг Александра Лукашенко сейчас 76%.
Большинство послов стран — членов Евросоюза не приняли приглашение Александра Лукашенко посетить праздник «Купалье в Александрии», который пройдет в эти выходные.
Глава ЦИК Лидия Ермошина дала большое интервью РИА «Новости», в котором рассказала о «приписанных» Бабарико и Череченю подписях и почему если бы не Дрозды, у нее не было бы возможности дышать свежим воздухом. Приводим самое интересное.
Во время визита на «Атлант» Александр Лукашенко поручил сделать так, чтобы частные предприятия не могли платить зарплату своим сотрудникам ниже, чем на 10 ведущих предприятиях. Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский говорит, что эту идею, по сути, можно назвать «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь может привести одновременно к росту цен и росту безработицы.
Хоккейный клуб «Динамо-Минск», представляющий Беларусь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), теперь будет финансировать группа компаний «А-100».
Женщину выписали из больницы в Старых Дорогах, и через два дня она умерла от коронавируса. Родные рассказали историю Зои Колесниковой.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Александр Лукашенко взялся вести предвыборную кампанию, которую он якобы не вел в 2015-м, мотивируя тем, что и так всем понятны и видны его достижения. При этом попытки повлиять на своих противников он быстро оставил. Лукашенко работает с собственным активом. Зачем и что останется остальным белорусам — объясняет независимый аналитик Сергей Чалый.
Президентом Лукашенко впервые выбрали 26 лет назад — 10 июня 1994 года. И пока все голосовали и ждали итогов выборов, на свет появились Алина Селивончик и Анастасия Вышинская. Девушки согласились рассказать, каково это всю жизнь жить при одном президенте, как они участвуют в политической жизни страны и что думают о президентских выборах 2020 года.
Британец Бенджамин Рич ездит по странам бывшего СССР, снимает о них истории и ведет канал Bald and Bankrupt, у которого почти 2 миллиона подписчиков на YouTube. В конце апреля он приехал в Беларусь, чтобы попасть на парад Победы и провести время в стране, где нет и не было локдауна. Недавно подписчики британского блогера заметили, что он «исчез». Оказалось, британец заболел COVID-19 и несколько недель провел в больнице, из них девять дней — в реанимации. Блогер считает, что заболел в Сербии.
«Когда брат позвонил, сказал, что мама с папой утонули, я не поверила, попросила дать трубку кому-то из взрослых», — говорит Виктория Капустинская. 13 июня ее родители с братом Ромой отдыхали на озере в Пуховичском районе. В воде папе стало плохо, мама пробовала его спасти, но и сама погибла. Когда казалось, что хуже уже быть не может, на детей свалилась еще одна беда — кредит, который родители брали на покупку дома.
Нужно ли художнику быть активистом, революционером и борцом, как это — обнажаться ради идеи и что хуже для человека искусства: безденежье или отказ от своего призвания? Интервью с художницей, которая устроила перформанс о картинах из коллекции Белгазпромбанка.
В 18 лет Вита узнала, что у нее рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Самое страшное в заболевании — это неведение. Так Вита однажды не смогла встать на ноги, она их просто перестала чувствовать. Через 5 дней девушка буквально начала учиться ходить заново. Продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.
Николая Лукашенко заметили в ресторане «Лебяжий». Это тот самый ресторан, на открытие которого в декабре прошлого года приезжал президент.
О СПОРТЕ
Cостоялась жеребьевка четвертьфинальных (и полуфинальных) матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. И вот какие пары нас ожидают.
«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд английской Премьер-лиги.
Уже точно решили, что не будете просиживать выходные дома? У нас есть гид для вас — несколько мероприятий на свежем воздухе в Минске и рядом с городом, чтобы уикенд 11 и 12 июля прошел насыщенно. Хороших выходных!
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