Разочаровать большинство, задержать чемпиона по бодибилдингу и откуда 76% - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!





Очень странная история произошла вчера в Минске. Сотрудники одного из силовых ведомств в штатском — как минимум пять человек — пришли в фитнес-центр, где тренировался чемпион по бодибилдингу Шота Лобжанидзе, надели на него наручники и увезли на осмотр квартиры, где находилась его семья. И все это из-за оскорбления в соцсетях — якобы его подозревали по статье 189 Уголовного кодекса. К вечеру выяснилось, что спортсмена судили за оскорбление, но по «административке» — он получил штраф в 20 базовых.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Адвокаты Виктора Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» ОНТ о так называемом деле Белгазпромбанка с кадрами очных ставок Виктора Бабарико с его бывшими подчиненными. Попросили защитников претендента в президенты прокомментировать сюжет и рассказать, что в нем не так с точки зрения закона.

А социологи подробно разобрали документ, который после встречи с президентом опубликовал журналист БТ Андрей Кривошеев. Тот самый, в котором говорится, что рейтинг Александра Лукашенко сейчас 76%.

Большинство послов стран — членов Евросоюза не приняли приглашение Александра Лукашенко посетить праздник «Купалье в Александрии», который пройдет в эти выходные.





Глава ЦИК Лидия Ермошина дала большое интервью РИА «Новости», в котором рассказала о «приписанных» Бабарико и Череченю подписях и почему если бы не Дрозды, у нее не было бы возможности дышать свежим воздухом. Приводим самое интересное .

Во время визита на «Атлант» Александр Лукашенко поручил сделать так, чтобы частные предприятия не могли платить зарплату своим сотрудникам ниже, чем на 10 ведущих предприятиях . Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский говорит , что эту идею, по сути, можно назвать «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь может привести одновременно к росту цен и росту безработицы.

сделать так, . Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский , что эту идею, по сути, можно назвать «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь может привести одновременно к росту цен и росту безработицы. Хоккейный клуб «Динамо-Минск», представляющий Беларусь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), теперь будет финансировать группа компаний «А-100» .

. Женщину выписали из больницы в Старых Дорогах, и через два дня она умерла от коронавируса. Родные рассказали историю Зои Колесниковой.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Александр Лукашенко взялся вести предвыборную кампанию, которую он якобы не вел в 2015-м, мотивируя тем, что и так всем понятны и видны его достижения. При этом попытки повлиять на своих противников он быстро оставил. Лукашенко работает с собственным активом. Зачем и что останется остальным белорусам — объясняет независимый аналитик Сергей Чалый .

. Президентом Лукашенко впервые выбрали 26 лет назад — 10 июня 1994 года. И пока все голосовали и ждали итогов выборов, на свет появились Алина Селивончик и Анастасия Вышинская. Девушки согласились рассказать , каково это всю жизнь жить при одном президенте, как они участвуют в политической жизни страны и что думают о президентских выборах 2020 года.





Британец Бенджамин Рич ездит по странам бывшего СССР, снимает о них истории и ведет канал Bald and Bankrupt, у которого почти 2 миллиона подписчиков на YouTube. В конце апреля он приехал в Беларусь, чтобы попасть на парад Победы и провести время в стране, где нет и не было локдауна . Недавно подписчики британского блогера заметили, что он «исчез». Оказалось, британец заболел COVID-19 и несколько недель провел в больнице, из них девять дней — в реанимации. Блогер считает, что заболел в Сербии.

. Недавно подписчики британского блогера заметили, что он «исчез». Оказалось, британец и несколько недель провел в больнице, из них девять дней — в реанимации. Блогер считает, что заболел в Сербии. «Когда брат позвонил, сказал, что мама с папой утонули, я не поверила, попросила дать трубку кому-то из взрослых», — говорит Виктория Капустинская. 13 июня ее родители с братом Ромой отдыхали на озере в Пуховичском районе. В воде папе стало плохо, мама пробовала его спасти , но и сама погибла. Когда казалось, что хуже уже быть не может, на детей свалилась еще одна беда — кредит , который родители брали на покупку дома.

Виктория Капустинская. 13 июня ее родители с братом Ромой отдыхали на озере в Пуховичском районе. В воде папе стало плохо, , но и сама погибла. , который родители брали на покупку дома. Нужно ли художнику быть активистом, революционером и борцом, как это — обнажаться ради идеи и что хуже для человека искусства: безденежье или отказ от своего призвания? Интервью с художницей, которая устроила перформанс о картинах из коллекции Белгазпромбанка.





В 18 лет Вита узнала , что у нее рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Самое страшное в заболевании — это неведение. Так Вита однажды не смогла встать на ноги, она их просто перестала чувствовать. Через 5 дней девушка буквально начала учиться ходить заново . Продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

, что у нее рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Самое страшное в заболевании — это неведение. Так Вита однажды не смогла встать на ноги, она их просто перестала чувствовать. . Продолжаем проект , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Николая Лукашенко заметили в ресторане «Лебяжий». Это тот самый ресторан, на открытие которого в декабре прошлого года приезжал президент.

О СПОРТЕ

Cостоялась жеребьевка четвертьфинальных (и полуфинальных) матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы . И вот какие пары нас ожидают .

. И вот . «Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд английской Премьер-лиги.

английской Премьер-лиги. 10 июля стартовал 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Практически полностью обновленные «Смолевичи» элегантно хлопнули более статусную «Ислочь».

Все новости пятницы, 10 июля

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Ваша редакция