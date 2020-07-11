Гродненец ушел на самоизоляцию, но больничный ему выписали позже. В итоге - увольнение за прогулы

Источник материала: Tut.by

58-летний гродненец Роман оказался в непростой ситуации: мужчину уволили по статье за прогулы. Однако он говорит, что находился на самоизоляции как контакт первого уровня, но больничный ему открыли несколько позже, чем он ушел на карантин. «Потерянными» оказались два дня. И вроде бы везде все сделали по закону, но в итоге мужчина остался без работы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Роман работал сантехником на гродненском унитарном предприятии «Цветлит». 22 мая его гражданская жена Наталья попала в больницу. Там у нее диагностировали коронавирус.

— 20 мая я почувствовала себя плохо: высокая температура, сильный кашель. Вызвала врача. Врач, пришедшая по вызову, поставила диагноз бронхит под подозрением, прописала антибиотик, отхаркивающее. 22 надо было прийти в поликлинику. Пришла. Там уже принимала другой терапевт, которая внимательно обследовала, отправила на снимок, который показал поражение 50% легких. Мне сразу дали направление в больницу. Дальнейшее лечение я проходила в городской больнице № 2. Там у меня взяли кровь на COVID-19, в течении получаса было известно, что он положительный. Мой гражданский муж Роман был, конечно, контактом первого уровня. О нем я сообщила врачу. Мне сказали в субботу, что сведения передадут в санстанцию и приедут к нему брать тест, — говорит Наталья. — В понедельник мне позвонили оттуда и опросили, с кем я живу и кем он работает. Я рассказала, все как есть.

По словам Романа, 23 мая ему позвонили из гродненской городской поликлиники № 2 и сказали, что он должен находится на самоизоляции, но тест сделали только 27 мая и тогда же привезли документы, которые надо было подписать, что с режимом самоизоляции он ознакомлен. Результаты теста мужчина тоже долго ждал. Они, кстати, оказались отрицательными. На самоизоляции Роман пробыл до 9 июня. Тогда же ему сделали повторный тест.

Он говорит, что сразу же предупредил своего работодателя о ситуации. Однако больничный мужчине выписали с момент взятия мазка, а не с момента его ухода на самоизоляцию.

— При этом ему сказали, что продлят больничный до прихода результата теста. Однако в итоге больничный был выписан с 27 мая по 9 июня. Тот второй тест сотрудники санстанции приехали брать поздно вечером. Они объяснили, что просто не успевают все сделать. Он их спросил, что ему делать, ведь больничный заканчивается. Его успокоили, что все будет нормально. Но в итоге ему поставили прогулы — 25 и 26 мая, а также 9 июня. И уволили по статье, — говорит Наталья.



Фото: предоставлено героем материала

Роман рассказывает, что работу свою любил, работать ему нравилось. Говорит, что руководителя предприятия, он понять может — тот действовал по закону. Прогулы же по факту есть.

Однако мужчине обидно — он понадеялся на то, что ситуацию разрешится в его пользу. На предприятии гродненцу 10 июня дали отгул, чтобы он мог как-то урегулировать свою ситуацию с больничным, но Роман признается — ничего не вышло, и 29 июня он был уволен по статье.

— Если бы я не заболела, ничего бы не было. Но я же не виновата, что вот так вышло. Он простой, мягкий и может быть где-то что-то не понял, не сказал или не уточнил. И вот так получилось. Сейчас Роману — 58 лет, это предпенсионный возраст. Найти работу с такой записью в трудовой — практически нереально, — вздыхает Наталья.

На гродненском предприятии «Цветлит» TUT.BY рассказали, что в данной ситуации действовали в рамках закона. У работника есть три прогула. Там объясняют, что просто так своих сотрудников здесь не увольняют — должны быть веские причины.

В Гродненской центральной городской поликлинике рассказали, что действовали согласно инструкции больничный открывается с того момента, как поступает информация о контакте первого уровня. Либо сведения поступают из санстанции, либо человек сам может позвонить и сказать, что он является контактом первого уровня и тогда терапевт из поликлиники выезжать брать мазок у человека. Все действия врачи согласовывают с сотрудниками зональных центров. Что касается Романа, то информация из санстанции в поликлинику поступила 27 мая, тогда же терапевт выехала по месту жительства мужчины.

— У нас нет информации о том, чтобы врач звонил мужчине 22 мая или он ставил врачей в известность о том, что он является контактом первого уровня, — рассказали в центральной городской поликлинике.

Сейчас Роман обратился за помощью к специалистам Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Там ему пообещали помочь и обратились с письменным запросом в центральную городскую поликлинику, чтобы там специалисты дали конкретный ответ по ситуации или по возможности пересмотрели дату и начало больничного листа. После ответа будет решаться, что можно предпринимать дальше.

В профсоюзе говорят, всегда по практике проще урегулировать спорные момент между нанимателем и работником до увольнения. И эта ситуация — не исключение.

— Есть проблема — давайте решать, получится или нет — это другое дело. Надо всегда пробовать. В данной же ситуации, скорее всего произошла недоработка на каком-то из уровней. Может быть, из-за загруженности нашей медицины в тот момент. Надо разбираться. Сейчас ведется диалог с нанимателем мужчины. Проведены переговоры с администрацией предприятия с просьбой войти в ситуацию работника. Однако общая рекомендация такова, что и самому работника нельзя пускать на самотек важные моменты его трудовой деятельности, надо контролировать, когда открывают больничный, с какого числа, своевременно оповещать нанимателя о своем отсутствии на рабочем месте. Работодатель все же несет ответственность за сотрудника в рабочее время, — рассказал TUT.BY председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Андрей Кардаш.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

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