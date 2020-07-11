ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Китае коронавирус обнаружили на партиях креветок из Эквадора

11.07.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Китае коронавирус обнаружили на партиях креветок из Эквадора

В Китае работники таможенной службы обнаружили  COVID-19 на упаковках ввозимых из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления Китая Би Кэсинь.

Он рассказал, что в начале июля управлением таможни города Далянь были взяты пробы из контейнера импортных креветок, ввозимых из Эквадора. Тесты на COVID-19 с трех упаковок показали положительный результат.

Почти сразу же таможенники города Сямэнь отчитались об обнаруженном на двух упаковках ввозимых эквадорских креветок коронавирусе. Вместе с тем сами креветки, согласно тестам, внутри упаковки не заражены.

Все партии креветок из Эквадора было решено уничтожить.

По мнению экспертов, результаты тестирования показывают на  то, что санитарная безопасность этих трех предприятий в полной мере не соблюдается.

После этого случая Китай принял решение временно прекратить импорт креветок от трех эквадорских компаний. 



Фото: Robert Owen-Wahl, Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае работники таможенной службы обнаружили  COVID-19 на упаковках ввозимых из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок. Об этом сообщает «РИА...
 
Новости дня
Новости
 
В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика