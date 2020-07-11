В Китае коронавирус обнаружили на партиях креветок из Эквадора

Источник материала: ОНТ

В Китае работники таможенной службы обнаружили COVID-19 на упаковках ввозимых из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления Китая Би Кэсинь.

Он рассказал, что в начале июля управлением таможни города Далянь были взяты пробы из контейнера импортных креветок, ввозимых из Эквадора. Тесты на COVID-19 с трех упаковок показали положительный результат.

Почти сразу же таможенники города Сямэнь отчитались об обнаруженном на двух упаковках ввозимых эквадорских креветок коронавирусе. Вместе с тем сами креветки, согласно тестам, внутри упаковки не заражены.

Все партии креветок из Эквадора было решено уничтожить.

По мнению экспертов, результаты тестирования показывают на то, что санитарная безопасность этих трех предприятий в полной мере не соблюдается.

После этого случая Китай принял решение временно прекратить импорт креветок от трех эквадорских компаний.









Фото: Robert Owen-Wahl, Pixabay

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