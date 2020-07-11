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Цифры по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 11 июля
11.07.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По состоянию на 11 июля в Беларуси завершили лечение от COVID-19 и выписаны из учреждений здравоохранения 54 919 пациентов.
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Всего в стране сделано 1 123 158 тестов на COVID-19.
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Новости Беларуси. По состоянию на 11 июля в Беларуси завершили лечение от COVID-19 и выписаны из учреждений здравоохранения 54 919 пациентов. Как сообщает Минздрав в...
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