Экспортные доходы «Газпрома» рухнули до минимума за 18 лет

Источник материала: Ежедневник

Весна и лето 2020 года, вероятно, войдут в историю «Газпрома» как самый «черный период» с начала 21-го века.

Еще ни разу в своей истории компания, обладающая монопольным правом на экспорт российского трубопроводного газа, не переживала настолько резкого сокращения доходов от продажи сырья за рубеж.

По итогам второго квартала «Газпром» заработал на внешних рынках 3,5 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ в предварительной оценке платежного баланса за апрель-июнь, сообщает Finanz.ru.

По сравнению с первым кварталом экспортная выручка компании упала вдвое, в годовом выражении - почти в 3 раза, а если сравнивать с показателями «тучных» 2010х - то в 5 раз. Последний раз настолько мало на экспорте, согласно статистике ЦБ, «Газпром» зарабатывал в 2002 году.

По компании ударили пандемия коронавируса, обвалившая спрос, самая теплая за столетие зима, после которой в хранилищах остались рекордные излишки газа, а также приток дешевого СПГ из США, Катара и Африки.

В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы - голландской площадке TTF и британской NBP - падали ниже внутрироссийских: газ с поставкой на следующий день можно было купить по 40-45 долларов за тысячу кубометров.

«Газпрому» удавалось удерживать свои цены выше, продавая газ с большой отсрочкой поставки - на ближайшую зиму или следующий год. Но пожертвовать пришлось долей рынка: к началу июня поставки российского газа в ЕС падали на 25% год к году.

Поставки СПГ в мае выросли на 9,4%, а импорт норвежского газа, хотя и снизился, но значительно меньше - на 12%, или 1 млрд кубометров.

Главной головной болью стала Турция, некогда второй после Германии крупнейший клиент «Газпрома». Поставки на турецкий рынок рухнули в 7 раз. В мае «Газпром» остановил трубопровод «Голубой поток» и, как сообщили Reuters российские и турецкие источники, он до сих пор стоит пустым.

В июне «Газпром» увеличил поставки: падение год к году замедлилось с 25% до 11%, пишут в мониторинге эксперты «Сколково». Но в результате продавать газ пришлось в убыток. Средняя экспортная цена упала до 94 долларов за тысячу кубометров. Это ниже точки рентабельности «Газпрома», которому нужно около 100 долларов, чтобы «выйти в ноль», подсчитал «Интерфакс». При себестоимости добычи всего 13 долларов, «Газпром» платит 14 долларов в виде НДПИ, 27 долларов стоит транспортировка по России, минимум 20 долларов - прокачка до целевых рынков Европы. Получается 70 долларов за тысячу кубов, к которым надо добавить экспортную пошлину (30%).

«Точка безубыточности - это цена, которая покрывает операционные издержки, то есть расходы на добычу, транспортировку, НДПИ и экспортную пошлину. Но часть этих издержек по сути фиксированные, снизить их нельзя. Это, например, расходы за транзит через Украину. Поэтому даже при текущих ценах, которые ниже $100, Газпрому может быть выгоднее продолжать поставлять газ», - говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

Уже в прошлом году при ценах выше 200 долларов «Газпром» был убыточен с точки зрения денежных потоков: расходы на капитальные стройки оказались на 180 млрд рублей больше поступлений на счета от операционной деятельности.

В этом году дыра в бюджете «Газпрома» может достичь 10 млрд долларов. Такую сумму, по оценке Fitch, компании придется занять на рынке, чтобы покрыть отрицательный денежный поток.