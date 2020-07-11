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В России коронавирусом за сутки заразились 6 611 человек

11.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В России коронавирусом за сутки заразились 6 611 человек

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 6 611, общее количество инфицированных достигло 720 547. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост пять дней не превышает 0,9%.

В настоящее время в России продолжают лечение 211 896 инфицированных коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов увеличилось в стране за сутки на 8 378, всего уже вылечились 497 446 человек. Общее число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев коронавируса в России.

Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188, всего от инфекции умерли 11 205 человек. Доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся в России.

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В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 6 611, общее количество инфицированных достигло 720 547. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление...
 
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