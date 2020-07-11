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Восстановление ЕС после коронакризиса обойдется в 750 миллиардов евро

11.07.2020 16:17 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Председатель Европейского совета Шарль Мишель представил на пресс-конференции в Брюсселе пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС на ближайшие семь лет.

План восстановления включает 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в форме кредитов.

Шарль Мишель также предложил объем бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы в размере 1,074 трлн евро. Ранее, в мае ЕК предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро. Средства ЕС займет на рынке и вернет за 30 лет за счет новых налогов и взносов стран в общий бюджет, сообщают vesti.ru.

Еврокомиссия представила план помощи странам ЕС, пострадавшим от коронавируса, в конце мая. Представленный в план масштабнее предыдущих программ поддержки на фоне пандемии. Кроме того, новый план Еврокомиссии предполагает выделение субсидий пострадавшим странам, хотя ранее ЕС ограничивался помощью лишь в виде кредитов.

Больше всего выгоды извлекут пострадавшие от пандемии южные страны Евросоюза. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС, планируется, что Италия получит гранты на сумму 81,8 млрд евро, Испания — 77,3 млрд. евро, Франция — 39 млрд. евро, Греция — 22,5 млрд. евро. Эти деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения и пострадавших от пандемии бизнеса в европейских странах, а также на инвестиции в перспективные проекты, чтобы подстегнуть рост экономики ЕС.

Некоторые страны ЕС возражают относительно выделения безвозмездных грантов другим государствам. Против этого, в частности, выступают власти Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, предлагая вместо грантов займы, которые будут своевременно погашены. Страны также хотят иметь твердые обязательства по проведению экономических реформ в обмен на любую финансовую помощь. Мишель в ответ предлагает предоставить этим государствам единовременные скидки на взносы в бюджет ЕС, однако никаких конкретных цифр глава Евросовета не назвал.

 
 
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель представил на пресс-конференции в Брюсселе пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС на ближайшие семь лет.
 
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