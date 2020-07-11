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В Беларуси зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на COVID-19

11.07.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 123 158 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 459 человек с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
 
 
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В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на коронавирус....
 
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