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В Беларуси зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на COVID-19
11.07.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 123 158 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 459 человек с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на коронавирус....
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