«Двое из Дворца»: Лукашенко – всё и только для прессы; посол Словакии – поступок ордена достойный; на «Атланте» прохлаждаться некогда

Источник материала: ОНТ

О том, что чувствует себя в Беларуси как дома, посол Словакии говорил, а в понедельник во Дворце ещё и продемонстрировал. В комнате ожидания он удобно устроился перед телевизором. Оказалось, новости дипломат не пропускает, он и о своём награждении узнал из эфира.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси: «Совершенно секретно это, наверное, было, потому что никто и не спрашивал, что касается биографии или каких-то других фактов».

Йозеф Мигаш - тот самый дипломат, которого коллеги в Евросоюзе осудили за участие в минском параде 9 Мая. Для сына партизана и антифашиста, как он себя назвал, юбилей Победы стал личным исключением из правил Брюсселя.

- А если бы знали заранее, что это будет вам стоить карьеры, вы бы присутствовали на параде в Минске? Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси: - Действительно, я не думал, что оно выйдет так, как вышло. Если бы ситуация повторилась уже через ту призму, с которой связан мой уход с миссии по собственному желанию, я бы сделал так же и ни минуты бы уже сейчас не думал. Потому что совесть, честь, убеждения – всегда выше любой должности.

А он, к слову, лишился сразу двух. Посол Мигаш создал в Минске футбольный клуб «Дипломат», и гордится, что был его капитаном.

С собой у дипломата и папка с документами, всё же за 4,5 года, пока он в Минске, отношения с Братиславой укрепились. Посол и в отставке эту работу продолжит как частный консультант и как единственный словак, награждённый орденом Скорины.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Задолженность у меня перед вами, как у нас говорят, должок. Позвольте мне отойти от протокола, мы редко здесь вручаем эти награды».

А ведь не только награду увезёт с собой дипломат – ещё и друга, в буквальном смысле. Белорусские пограничники подарили того, кто для них символизирует преданность и верность. Щенка немецкой овчарки в семье Мигаш назвали Зора.

Этих гостей Дворца хорошо слышно. Почти всех. У кого-то на мундире появилась только первая награда – благодарность Президента лучшим выпускникам. Есть у военных традиция – находить знаки отличия на дне бокалов. С генеральскими погонами, очевидно, сложнее, звёзды с них не снимешь.

- Как принято отмечать вручение генеральских погон? Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел: - Сегодня дома с семьёй, а в дальнейшем уже придётся провести ритуал, необходимый для присвоения генерал-майора. - А что это за ритуал? - Ещё не знаю. Придётся попробовать, как это всё должно быть. - Потому что первая звезда генеральская? - Да, вы правы. - Желаю вам всех трёх!

Вопреки строгой военной иерархии на репетиции все равны. Всё же не каждый день Главнокомандующий руку жмёт, что выпускнику, что генералу. Вот и глава Военной академии, как курсантов, готовит офицеров.

Вся церемония, как по бумажке: выход строевым и обратно в линию. Ряды ни на шаг не сдвинулись, и заметьте: это единственный случай, когда в зале госнаград нет кресел.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не посрамите нигде в жизни своего имени, а главное – офицерского звания. Вы - офицеры, генералы, это говорит о многом. За вас!»

Шампанское офицеры, кстати, едва пригубили. По примеру Главнокомандующего что ли, всё же субординация. Да и напиток для 11 утра слишком уж аристократический, так что после церемонии военные спешно покинули Дворец.

Это здание в народе называют «Ромашкой», и, если уж встреча проходит здесь, значит приглашённых действительно много. В нашем случае речь о тысяче участников – это актив Минска. Самый многочисленный, самый претенциозный и, чего уж там, самый искушённый. А ещё столица была самым сложным регионом в период роста заболеваемости коронавирусом. Но здесь превосходная степень уже не звучит как комплимент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Подавляющее большинство меня дураком считали, когда был предложен этот вариант борьбы с коронавирусом. Я боюсь, конечно, об этом говорить, но тем не менее уже вторая неделя, и я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились».

Они много говорили о том, как изменилась ситуация. Не в разрезе месяцев, а десятилетий. Кто-то из зала ведь причастен к тому, как сегодня выглядит столица, и хорошо знает, чего это стоило. И после этого очередного уже разговора без купюр Президент не агитирует – это не предвыборная кампания – он просит сберечь.

Обычно мы недели делим, но в четверг был повод – вдвоём во Дворец. Впрочем, здесь целые редакции ток-шоу и режиссёрские команды, чего уж там – все дирекции крупнейших средств массовой информации. Телеканалы, газеты, информагентства, знакомые всё лица, и те, кто всегда за кадром. Что ж, по случаю – премьера: старший видеоинженер ОНТ впервые на экране.

- Сколько лет ты монтируешь президентские сюжеты? Александр Пылинский, заведующий отделом видеомонтажа телеканала ОНТ - Наверное лет 16, а, может быть, 17. - Я знаю, что ты никогда Президента не видел раньше. - Нет, никогда. - Но находился близко. - В командировках, во Дворце, всегда был рядом, наверное, через стену, но лично – никогда.

Вот и мы, работая в разных подразделениях, встречаемся не часто. И сказать бы конкуренты, но увидишь, как друг другу рады, язык не повернётся. Кто у нас не первый, тот у нас второй.

- Вас называют одними из основных конкурентов в белорусском медиаполе. А сами как считаете, конкуренты или скорее коллеги? Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: - Я думаю, что и то, и другое. Хотя, как мне кажется, мы больше всё-таки коллеги. Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: - С приходом, скажем, новых руководителей это стало явно сейчас. Мы часто обсуждали эту тему, и действительно благодаря именно консолидации и работе как коллеги, мы наконец-то сдвинули многие вопросы на информационном поле. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: - Хотя, если не будет конкуренции, не будет движения вперёд, без этого точно нельзя. Мы многие вопросы друг с другом обсуждаем, но все мы понимаем, что какие-то фишки мы, конечно, держим в тайне друг от друга. Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: - И когда здоровая конкуренция, то на пользу идёт всем.

Вот уж действительно – ничего личного. Тем временем в зале готова рассадка, порядок не случайный, но это, пожалуй, единственное ограничение на той встрече. Хотя есть ещё одно условие: все СМИ – государственные. Иначе это была бы пресс-конференция.

Справедливости ради, столкновения мнений есть и в госсекторе, это первое условие для любой встречи с участием Президента. Но здесь это уважают и на личности не переходят. Сомневаешься – аргументируй, не согласен – не саботируй работу. Жаль в интернете эти правила не работают, многие журналисты на себе прочувствовали.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Даже в этом зале я вам сказать не могу, как пишут и что говорят. Ну, ладно про меня, обо мне, я уже привык. Но каждый из вас получил порцию. Тот, кто не за Лукашенко слово даже сказал, а за государство. Да, свобода слова, но любая свобода слова ограничена в любом государстве законом».

Если уж и нормы приличия стали вопросом выбора, Мининформу придётся вмешаться. Это ведомство не часто на слуху. Но новому министру предстоит его вывести из тени. Подход логичный: государство поддерживает тех, кто помогает его сохранить. Так везде. Что в рекламе, что в доступе к информации. В разговоре о финансах в прессе, кстати, недавно затронули и Президента. «Эхо» журналиста Венедиктова разнесло, мол, расположение Лукашенко дорогого стоит. Буквально.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ну, так, говорит, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошёл на их условия. Это мои убеждения, принципы, идеология. Суверенитет и независимость не продаются!».

Проходная завода «Атлант» – работа кипит почти, как у конвейера. Эти кадры наш оператор снял в среду. Работники подрезают кусты, что-то подкрашивают, чистят – лоск наводят. В пятницу здесь ждали Президента.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор предприятия «Атлант»: - Когда мы встречаем гостей дома, мы наводим порядок. Какие-то бытовые вещи, которые, может быть, каждый день не видишь, а где-то обратил внимание. - У вас такое соседство, прямо скажем, обязывающее, напротив – Дворец Независимости. И полгода назад, когда Президент назначал вас на эту должность, он говорил, что каждый день обращает внимание на «Атлант» и знает, как идут здесь дела. Вас это тоже, наверное, как-то подстёгивает? - Когда день рабочий заканчивается, обратишь взор, это, наверное, несколько дисциплинирует и стимулирует. Из достижений «Атланта» за первое полугодие 2020 года – основное это то, что мы не остановили производство. Сегодня мы себя чувствуем достаточно уверенно и работаем каждый день, буквально с колёс отгружая продукцию.

Директор «Атланта» смог сказать спасибо, что тот расправил плечи. В январе ведь речь шла всё больше о сложной конкуренции, а уже в марте побили рекорд по продажам. Цифры даже Президента удивили. Представьте, в тех же российских магазинах после выхода из карантина, кроме белорусских, и холодильников-то не осталось.

За основными декорациями, кстати, тоже жизнь кипит. Тут делают новости. А если в это же время заглянуть во внутренний двор завода, покажется, что только журналисты на «Атланте» сейчас и работают. К этому, кстати, вернёмся. А пока объясним: у сотрудников завода и студентов, которые подрабатывают здесь летом, появился-таки весомый повод остановить производство… всего-то на час.

- Верный знак того, кто будет задавать вопрос, это микрофон в руках. Вот у вас микрофон, о чём спрашивать будете? Дарья Кириллова: - Буду спрашивать о его опыте работы в студенческом отряде и на что он потратил первые деньги, заработанные там. - Вы кому-то рассказывали, что хотите спросить у Президента? - Да, у меня появилось желание задать Президенту такой вопрос, я обратилась к начальнику Штаба республики. И она такая: ну да, конечно, ты можешь задать вопрос, и мне сказали, что я спокойно могу подойти к нему.

Наград у Президента немало, но белорусские – только от православной церкви. Остальные ведь вручает сам. Так что подарок памятный. Поговаривают, кстати, на «Атланте» Президенту хотели и технику презентовать. Но не ко двору: стиральная машинка этого бренда уже 13 лет служит без поломок – этим откровением Александр Лукашенко особенно порадовал сотрудников завода. А ведь и они его.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии».

Сейчас они и сами это понимают. Но увидит перспективу ведь не каждый. Вот и в диктатуре производственной для потребителя, как оказалось, сплошные преимущества.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Дмитрий – хороший руководитель, но он понимает, что есть диктатор. И не дай бог мне доложат, что плохое обслуживание, будет, как в сельском хозяйстве. Сутки, если вышла из строя техника гарантийная, она должна стоять на линейке готовности».

Так что «купляйце беларускае» не просто призыв, а план со множеством аспектов. Один из них – хорошая реклама, а тут и мы поможем. В глобальном смысле интересы общие.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: - На ОНТ, как раз канал продвинутый, реклама – тоже неплохо. И пусть подрабатывает здесь. Можешь всех забирать, пускай работают. Девчонки остаются, без тебя как? Игорь Тур, корреспондент ОНТ: - Если девчонки остаются, так я с большим удовольствием. - Тоже продвинутый журналист. Спасибо вам, всего доброго!

Шутки шутками, а ведь и обычным летом на «Атланте» производят в шесть раз больше, чем зимой. Хоть и холодильники, а прохлаждаться некогда.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram