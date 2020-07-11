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«Двое из Дворца»: Лукашенко – всё и только для прессы; посол Словакии – поступок ордена достойный; на «Атланте» прохлаждаться некогда
11.07.2020 20:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
О том, что чувствует себя в Беларуси как дома, посол Словакии говорил, а в понедельник во Дворце ещё и продемонстрировал. В комнате ожидания он удобно устроился перед телевизором. Оказалось, новости дипломат не пропускает, он и о своём награждении узнал из эфира.
Йозеф Мигаш - тот самый дипломат, которого коллеги в Евросоюзе осудили за участие в минском параде 9 Мая. Для сына партизана и антифашиста, как он себя назвал, юбилей Победы стал личным исключением из правил Брюсселя.
А он, к слову, лишился сразу двух. Посол Мигаш создал в Минске футбольный клуб «Дипломат», и гордится, что был его капитаном.
С собой у дипломата и папка с документами, всё же за 4,5 года, пока он в Минске, отношения с Братиславой укрепились. Посол и в отставке эту работу продолжит как частный консультант и как единственный словак, награждённый орденом Скорины.
А ведь не только награду увезёт с собой дипломат – ещё и друга, в буквальном смысле. Белорусские пограничники подарили того, кто для них символизирует преданность и верность. Щенка немецкой овчарки в семье Мигаш назвали Зора.
Этих гостей Дворца хорошо слышно. Почти всех. У кого-то на мундире появилась только первая награда – благодарность Президента лучшим выпускникам. Есть у военных традиция – находить знаки отличия на дне бокалов. С генеральскими погонами, очевидно, сложнее, звёзды с них не снимешь.
Вопреки строгой военной иерархии на репетиции все равны. Всё же не каждый день Главнокомандующий руку жмёт, что выпускнику, что генералу. Вот и глава Военной академии, как курсантов, готовит офицеров.
Вся церемония, как по бумажке: выход строевым и обратно в линию. Ряды ни на шаг не сдвинулись, и заметьте: это единственный случай, когда в зале госнаград нет кресел.
Шампанское офицеры, кстати, едва пригубили. По примеру Главнокомандующего что ли, всё же субординация. Да и напиток для 11 утра слишком уж аристократический, так что после церемонии военные спешно покинули Дворец.
Это здание в народе называют «Ромашкой», и, если уж встреча проходит здесь, значит приглашённых действительно много. В нашем случае речь о тысяче участников – это актив Минска. Самый многочисленный, самый претенциозный и, чего уж там, самый искушённый. А ещё столица была самым сложным регионом в период роста заболеваемости коронавирусом. Но здесь превосходная степень уже не звучит как комплимент.
Они много говорили о том, как изменилась ситуация. Не в разрезе месяцев, а десятилетий. Кто-то из зала ведь причастен к тому, как сегодня выглядит столица, и хорошо знает, чего это стоило. И после этого очередного уже разговора без купюр Президент не агитирует – это не предвыборная кампания – он просит сберечь.
Обычно мы недели делим, но в четверг был повод – вдвоём во Дворец. Впрочем, здесь целые редакции ток-шоу и режиссёрские команды, чего уж там – все дирекции крупнейших средств массовой информации. Телеканалы, газеты, информагентства, знакомые всё лица, и те, кто всегда за кадром. Что ж, по случаю – премьера: старший видеоинженер ОНТ впервые на экране.
Вот и мы, работая в разных подразделениях, встречаемся не часто. И сказать бы конкуренты, но увидишь, как друг другу рады, язык не повернётся. Кто у нас не первый, тот у нас второй.
Вот уж действительно – ничего личного. Тем временем в зале готова рассадка, порядок не случайный, но это, пожалуй, единственное ограничение на той встрече. Хотя есть ещё одно условие: все СМИ – государственные. Иначе это была бы пресс-конференция.
Справедливости ради, столкновения мнений есть и в госсекторе, это первое условие для любой встречи с участием Президента. Но здесь это уважают и на личности не переходят. Сомневаешься – аргументируй, не согласен – не саботируй работу. Жаль в интернете эти правила не работают, многие журналисты на себе прочувствовали.
Если уж и нормы приличия стали вопросом выбора, Мининформу придётся вмешаться. Это ведомство не часто на слуху. Но новому министру предстоит его вывести из тени. Подход логичный: государство поддерживает тех, кто помогает его сохранить. Так везде. Что в рекламе, что в доступе к информации. В разговоре о финансах в прессе, кстати, недавно затронули и Президента. «Эхо» журналиста Венедиктова разнесло, мол, расположение Лукашенко дорогого стоит. Буквально.
Проходная завода «Атлант» – работа кипит почти, как у конвейера. Эти кадры наш оператор снял в среду. Работники подрезают кусты, что-то подкрашивают, чистят – лоск наводят. В пятницу здесь ждали Президента.
Директор «Атланта» смог сказать спасибо, что тот расправил плечи. В январе ведь речь шла всё больше о сложной конкуренции, а уже в марте побили рекорд по продажам. Цифры даже Президента удивили. Представьте, в тех же российских магазинах после выхода из карантина, кроме белорусских, и холодильников-то не осталось.
За основными декорациями, кстати, тоже жизнь кипит. Тут делают новости. А если в это же время заглянуть во внутренний двор завода, покажется, что только журналисты на «Атланте» сейчас и работают. К этому, кстати, вернёмся. А пока объясним: у сотрудников завода и студентов, которые подрабатывают здесь летом, появился-таки весомый повод остановить производство… всего-то на час.
Наград у Президента немало, но белорусские – только от православной церкви. Остальные ведь вручает сам. Так что подарок памятный. Поговаривают, кстати, на «Атланте» Президенту хотели и технику презентовать. Но не ко двору: стиральная машинка этого бренда уже 13 лет служит без поломок – этим откровением Александр Лукашенко особенно порадовал сотрудников завода. А ведь и они его.
Сейчас они и сами это понимают. Но увидит перспективу ведь не каждый. Вот и в диктатуре производственной для потребителя, как оказалось, сплошные преимущества.
Так что «купляйце беларускае» не просто призыв, а план со множеством аспектов. Один из них – хорошая реклама, а тут и мы поможем. В глобальном смысле интересы общие.
Шутки шутками, а ведь и обычным летом на «Атланте» производят в шесть раз больше, чем зимой. Хоть и холодильники, а прохлаждаться некогда.
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«Двое из Дворца»: Лукашенко – всё и только для прессы; посол Словакии – поступок ордена достойный; на «Атланте» прохлаждаться некогда
О том, что чувствует себя в Беларуси как дома, посол Словакии говорил, а в понедельник во Дворце ещё и продемонстрировал. В комнате ожидания он удобно устроился...
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