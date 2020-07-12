В Токио владельцам клубов власти будут платить, чтобы они не работали

Источник материала: Вороновская газета





Власти Токио приняли решение субсидировать владельцев клубов и баров за то, чтобы они закрыли свои заведения. Об этом сообщает The Guardian .

Издание уточняет, что по закону городские власти не могут закрыть заведения. Поэтому они решили всем, кто закроется на срок больше десяти дней, выплатить из городской казны примерно $4670.

“Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы предотвратить заражения в наших заведениях”, — заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

За последние сутки в Токио зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным с начала пандемии.

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