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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовые протесты и расовые волнения не прекращаются на улицах США На улицах США все еще небезопасно: массовые протесты и расовые волнения не прекращаются. В штате Техас неизвестный открыл огонь по полицейским, а затем совершил...

На улицах США все еще небезопасно: массовые протесты и. В штате Техас неизвестный открыл огонь по полицейским, а затем совершил суицид. Два сотрудника правопорядка скончались в больнице. А в Миннесоте прошел "Марш матерей". Мамы, бабушки и сестры людей, пострадавших от полицейского насилия, вышли на улицы, чтобы добиться справедливости для своих родственников. В Атланте активисты прошли маршем возле кафе, где был застрелен Рейшард Брукс. Они требуют сделать из заведения своеобразный мемориал "Центр мира". Тем временем массовые скопления людей приводят к росту заболевших COVID-19. США бьет собственные рекорды по числу заражения коронавирусом. За последние сутки выявлена 71 тысяча новых случаев.