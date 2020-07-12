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Массовые протесты и расовые волнения не прекращаются на улицах США
12.07.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа улицах США все еще небезопасно: массовые протесты и
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На улицах США все еще небезопасно: массовые протесты и расовые волнения не прекращаются. В штате Техас неизвестный открыл огонь по полицейским, а затем совершил...
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