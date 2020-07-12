ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Массовые протесты и расовые волнения не прекращаются на улицах США

12.07.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На улицах США все еще небезопасно: массовые протесты и расовые волнения не прекращаются. В штате Техас неизвестный открыл огонь по полицейским, а затем совершил суицид. Два сотрудника правопорядка скончались в больнице. А в Миннесоте прошел "Марш матерей". Мамы, бабушки и сестры людей, пострадавших от полицейского насилия, вышли на улицы, чтобы добиться справедливости для своих родственников. В Атланте активисты прошли маршем возле кафе, где был застрелен Рейшард Брукс. Они требуют сделать из заведения своеобразный мемориал "Центр мира". Тем временем массовые скопления людей приводят к росту заболевших COVID-19. США бьет собственные рекорды по числу заражения коронавирусом. За последние сутки выявлена 71 тысяча новых случаев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улицах США все еще небезопасно: массовые протесты и расовые волнения не прекращаются. В штате Техас неизвестный открыл огонь по полицейским, а затем совершил...
 
Новости дня
Новости
 
Инициатива ВОЗ: курящим помогут избавиться от вредной привычки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика