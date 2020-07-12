Инициатива ВОЗ: курящим помогут избавиться от вредной привычки

Источник материала: ОНТ

По данным исследований, больше других уязвимы перед коронавирусом курильщики. Таких в мире почти полтора миллиарда.

Чтобы помочь избавиться от вредной привычки, а вместе с тем уменьшить риск заражения COVID-19, Всемирная организация здравоохранения запустила специальную инициативу: курильщики смогут в любое время суток обращаться за консультацией к цифровому доктору, а также получат необходимую помощь в борьбе с зависимостью, например, по замещению никотина.

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