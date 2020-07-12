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Инициатива ВОЗ: курящим помогут избавиться от вредной привычки

12.07.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инициатива ВОЗ: курящим помогут избавиться от вредной привычки

По данным исследований, больше других уязвимы перед коронавирусом курильщики. Таких в мире почти полтора миллиарда. 

Чтобы помочь избавиться от вредной привычки, а вместе с тем уменьшить риск заражения COVID-19, Всемирная организация здравоохранения запустила специальную инициативу: курильщики смогут в любое время суток обращаться за консультацией к цифровому доктору, а также получат необходимую помощь в борьбе с зависимостью, например, по замещению никотина.

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По данным исследований, больше других уязвимы перед коронавирусом курильщики. Таких в мире почти полтора миллиарда.  Чтобы помочь избавиться от вредной привычки,...
 
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