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Инициатива ВОЗ: курящим помогут избавиться от вредной привычки
12.07.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
По данным исследований, больше других уязвимы перед коронавирусом курильщики. Таких в мире почти полтора миллиарда.
Чтобы помочь избавиться от вредной привычки, а вместе с тем уменьшить риск заражения COVID-19, Всемирная организация здравоохранения запустила специальную инициативу: курильщики смогут в любое время суток обращаться за консультацией к цифровому доктору, а также получат необходимую помощь в борьбе с зависимостью, например, по замещению никотина.
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По данным исследований, больше других уязвимы перед коронавирусом курильщики. Таких в мире почти полтора миллиарда. Чтобы помочь избавиться от вредной привычки,...
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