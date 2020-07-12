«Уступка давлению России»: Вся гуманитарная помощь ООН в Сирию будет идти через Асада

Источник материала: Tut.by

Россия и Китай добились изменения правил поставок гуманитарной помощи ООН в Сирии. Резолюция, действие которой истекло в пятницу, предусматривала отправку гуманитарной помощи в провинции Идлиб и Алеппо через два пограничных пункта в Турции.





В итоге на голосовании в Совбезе ООН в субботу была принята новая редакция документа, согласно которому в течение года будет действовать лишь один пропускной пункт, подконтрольный правительственным силам Башара Асада.

Гуманитарные организации заявили, что решение лишь усугубит страдания мирного населения и приведет к новым жертвам. На северо-западе Сирии — в Идлибе и окрестностях — полтора миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Из резолюции, соавторами которой выступают Бельгия и Германия, был исключен контрольно-пропускной пункт «Баб Аль-Хава».

На этом настаивала Россия, так как этот пункт находится под контролем повстанцев, а не правительства Башара Асада, союзника Москвы.

Совбез ООН уступил давлению России, пишет агентство Франс пресс. Это значительное поражение для США, так как посол называла сохранение двух пограничных пунктов красной чертой.

Исход голосования вызывает у американских дипломатов отвращение и возмущение, заявила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт.

Тем не менее, она назвала принятие резолюции даже в этом виде победой.

Российские дипломаты настаивают на том, что второй пропускной пункт, который не контролируют правительственные силы, нарушает суверенитет Сирии.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не политизировать вопрос о поставках гуманитарной помощи. Он заявил, что пункт «Баб Аль-Хава» контролируется террористами, не заинтересованными в прозрачных поставках — и что его могут заменить поставки внутри страны.

Однако аналитики указывают на то, что власти в Дамаске перекрывают доступ помощи в районы, подконтрольные силам оппозиции.

С российской позицией заочно поспорил заместитель координатора по гуманитарной помощи Сирии при ООН Марк Каттс. Он написал, что ООН детально контролирует все поставки гуманитарной помощи, включая склады и пункты раздачи.

В совместном заявлении гуманитарных организаций, работающих в Сирии, говорится, что новые правила затруднят доступ помощи к 1,3 млн мирных жителей, усугубят их страдания и приведут к жертвам.

«Члены совета уступили и дали Москве то, что она хотела — дальнейшее резкое уменьшение трансграничной помощи отчаявшийся сирийцам, выживание которых зависит от нее», — заявил представитель правозащитной организации Human Rights Watch Луис Шарбонно.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в июне предупреждал, что Сирию ждет массовый голод или еще один массовый исход, если в помощь ей не будут выделены дополнительные средства.

Как сказал Бизли в интервью Би-би-си, миллионам сирийцев грозит голод.

Военная разруха привела к краху национальной валюты и росту цен на продовольствие.

Многие сирийцы в отчаянии могут попытаться добраться до Европы, как это уже происходило в 2015 году, подчеркнул Бизли.

За девять лет войны в Сирии погибли почти полмиллиона человек. Свыше 13 млн — половина довоенного населения страны — стали беженцами внутри страны и за ее пределами.

Около 6,6 млн беженцев были разбросаны по всему миру, большинство из них оказалось в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Но в этих странах пандемия коронавируса тоже вызвала серьезный экономический кризис.

ООН и ее партнеры просят 3,8 млрд долларов на продолжение гуманитарных операций в самой Сирии и более 6 млрд для помощи странам региона, принявшим сирийских беженцев.

Эти запросы пока что выполнены на 30% и 19% соответственно.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупредил, что пандемия коронавируса самым негативным образом сказалась на благосостоянии миллионов сирийских беженцев и стран, которые их приняли, поскольку там наблюдаются резкий экономический спад и рост нищеты.