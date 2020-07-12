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ЮНИСЕФ и EPAM разработали информационную платформу для защиты во время пандемии

12.07.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЮНИСЕФ и EPAM разработали информационную платформу «HealthBuddy COVID-19» для защиты семей и детей в странах Европы и Центральной Азии во время и после пандемии.

Компания EPAM Systems, Inc (NYSE: EPAM), ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявила о партнерстве с региональным отделением ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии (РОЕЦА) и совместной разработке многофункциональной информационной платформы «HealthBuddy COVID-19» для защиты жителей стран Европы и Центральной Азии, сообщает пресс-служба EPAM.

Разработанная компанией платформа объединила в себе функции ранее созданного EPAM приложения «COVID Resistance app» и мультиязычного интерактивного чат-бота ЮНИСЕФ РОЕЦА «HealthBuddy» и помогает пользователям получить доступ к достоверной информации, связанной с вирусом, предотвратить распространение ложных данных и стать источником рекомендаций по профилактическим и защитным мерам в ходе борьбы с COVID-19.

«Предоставление достоверных данных о COVID-19 детям, молодым людям и семьям – важная составляющая борьбы с дезинформацией во время пандемии, – комментирует г-жа Афшан Хан, региональный директор отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии. – Мы рады сотрудничеству с EPAM, которое позволит нам усовершенствовать функции и сервисы интерактивного чат-бота «HealthBuddy», и ценим вклад компании в совместную с ЮНИСЕФ работу по борьбе с пандемией и защите каждого ребенка».

Чат-бот «HealthBuddy COVID-19» уже доступен на 9 языках (русском, английском, греческом, итальянском, казахском, македонском, португальском, испанском и турецком) и в перспективе может быть локализован для использования национальными органами власти и организациями здравоохранения. С его помощью они смогут оповещать население о потенциальных чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и популяризировать жизненно важные профилактические меры, такие как вакцинация и др. Среди прочих функций платформа позволяет:

всем пользователям оперативно получать важную информацию в области здравоохранения, обмениваться мнениями, предупреждать распространение ложных данных и мифов, напрямую задавать вопросы медицинским работникам, участвовать в опросах на разных стадиях пандемии, самостоятельно оценивать побочное влияние COVID-19 и использовать эту информацию для предотвращения и профилактики распространения коронавируса;

органам здравоохранения отправлять уведомления с рекомендациями людям с подозрением на вирус или подтвержденным диагнозом. Пользователи могут подписаться на уведомления, чтобы помочь отслеживать ситуацию в режиме реального времени;

работникам сферы здравоохранения получить доступ к общей библиотеке знаний с инструкциями по действиям в различных ситуациях, информацией о новых разработках, лекарствах, передовых методах лечения и данным по актуальному мониторингу случаев заражения. Кроме того, доступ к обратной связи и вопросам от людей позволит медицинским работникам оперативно общаться с ними на всех стадиях пандемии.

«Мы благодарны возможности стать частью совместного с ЮНИСЕФ проекта по защите детей и семей, – говорит Аркадий Добкин, CEO и президент EPAM Systems. – Проследить распространение COVID-19 непросто, поскольку не у всех, кто является его носителем, есть симптомы заболевания. Кроме того, не все страны имеют возможность проводить точную диагностику заболевания и массово информировать людей о необходимых мерах безопасности. Все это усугубляет ситуацию с распространением вируса. Объединяя, совершенствуя и расширяя возможности наших приложений, мы разрабатываем платформу, которая предоставляет критически важную и актуальную информацию, помогая контролировать распространение вируса».

 
 
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ЮНИСЕФ и EPAM разработали информационную платформу «HealthBuddy COVID-19» для защиты семей и детей в странах Европы и Центральной Азии во время и после пандемии.
 
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