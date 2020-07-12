Европарламентарии высказались о предстоящих выборах в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Одним из центров политических новостей Евросоюза на уходящей неделе стал Европейский парламент. Там принимали Ангелу Меркель.

Именно в Брюссель федеральный канцлер совершила своей первый зарубежный визит с начала всей этой карантинной истории в Европе и поводом для, так называемого, физического, а не виртуального присутствия канцлера перед депутатами стала презентация немецкого председательства в ЕС на ближайшие полгода.

Каждые шесть месяцев, по ротации, эта миссия переходит к одному из 27 членов Евросоюза. С 1 июля от Хорватии такое формальное лидерство принимает Германия.

И именно Берлину сейчас придётся вырабатывать основные политические и экономические стратегии ЕС, а, по сути, разгребать накопившиеся проблемы, которых в Евросоюзе прибавляется с каждым днём (от второй волны коронавируса, которая провоцирует даже беспорядки, ведь люди даже думать не хотят про новый карантин, до печальных итогов этого самого карантина – падение ВВП, рост безработицы и так далее).

Всё это на повестке очередной сессии Европарламента, где даже несколько минут уделили Беларуси, в связи предстоящими выборами.

Конечно, на фоне экономических проблем в ЕС, которые растут в еврозоне, как снежный ком, на Беларусь вообще сейчас, наверное, попросту не хватило бы внимания, если бы не выборы и не те евродепутаты, которые входят в специальные группы по взаимодействию с другими странами (США, Китаем, Великобританией или с Беларусью). Собственно, это и обязывает их делать то, что им положено – реагировать, готовить доклады и, как правило, критиковать. Однако вы абсолютно правы, в целом, конечно, Евросоюз сейчас в первую очередь озабочен собой (тем, что происходит у него внутри).

Минус 8,7% – это уровень падения ВВП еврозоны. Таков новый прогноз от Европейского центробанка (это на один процент ниже прошлого). Пока это антирекорд. Рецессия будет глубже, чем во время предыдущего финансового кризиса, заявляют аналитики.

Валдис Домбровскис, заместитель председателя Европейской комиссии: «Экономические последствия локдаунов будут более тяжелыми, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться со множеством рисков, включая угрозу новой волны пандемии».

Вот как на неё реагируют в Белграде: настоящая осада парламента, жёсткие столкновения с полицией. Это реакция сербов на возможное введение повторных карантинных мер. Быть снова взаперти люди не готовы, даже несмотря на новые угрозы вспышек заболеваемости. Безработица бьёт сильнее болезни – такие лозунги вновь возвращаются на европейские улицы.

Во Франции тысячи людей идут километровыми маршами, протестуя против тотальных сокращений. Вслед за автогигантом Renault Group, крупнейший авиаконцерн Airbus объявил, что на карту поставлено его выживание из-за краха авиаперевозок. В ближайших планах – уволить примерно 15 тысяч человек.

Тони Рэмбо, представитель профсоюза рабочих корпорации Airbus: «Это обязано привлечь внимание к этому событию, потому что это начало конца, вчера сократили всех внештатников, сегодня дошла очередь до тех, кто работает десятилетиями. На кону стоят не просто рабочие места, а судьбы людей».

А вот в Греции пыл протестующих решили оградить законодательно. Понимая, что экономический кризис, а значит, уличные беспорядки будут расти, правительство внесло в парламент законодательную инициативу, которая позволит прокуратуре запретить даже разрешённую и запланированную манифестацию, если вдруг увидит в ней угрозу уличных беспорядков. До стычек дошло и в этот раз: дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули, но премьер-министр Греции непримирим.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: «Свобода – это не только протест. Для кого-то, это возможность добраться до больницы, добраться до своей работы, до своего дома или выйти на прогулку со своими детьми. Это право не менее важно, чем право на демонстрацию. В условиях демократии права одних не должны отменять права других».

На слушаниях доклада о соблюдении прав человека, который на неделе в Европарламенте презентовал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, о Греции не говорили ни слова. Зато критиковали Турцию, обсуждали африканские и латинские страны, и даже вспоминали Беларусь.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности: «Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Беларусью и продолжать поддерживать суверенитет и независимость Беларуси. Однако это развитие может быть основано только на позитивных шагах в области демократии, верховенства права, прав человека и основных свобод. Президентские выборы 9 августа будут очень важны для того, чтобы наметить наш путь вперед и определить наши отношения».

Жозеп Боррель, как настоящий дипломат был аккуратен в оценках. Минск, после его выступления, традиционно критиковали депутаты из Литвы, а представитель Испании критиковал коллег за попытки давления и вмешательства во внутренние дела.

Ману Пинеда, депутат Европарламента (Испания): «Я считаю, что у Евросоюза должна быть взвешенная внешняя политика. Это конечно сложно, потому что у каждой страны ЕС свои взгляды, но эта политика точно не должна базироваться на двойных стандартах, когда считают, что на одних можно оказывать давление, например, на Беларусь, а на других, чтобы там не случилось нельзя, например, на США».

Роберт Бедронь, депутат Европарламента, глава делегации Европарламента по отношениям с Республикой Беларусь (Польша): «Мы будем следить за ситуацией в Беларуси, мы будем наблюдать, как она развивается, и затем будем делать выводы, но наш посыл чёткий: мы хотим улучшений в гражданском обществе, мы скрещиваем пальцы за демократию и мы надеемся, что эти президентские выборы принесут изменения».

Евродепутат от Польши Роберт Бедронь, ещё сам не остыл от президентских выборов, где боролся за главный пост в стране. Он и другие кандидаты остались позади. На финишной прямой – мэр Варшавы и действующий президент Анджей Дуда, который на неделе жёстко раскритиковал Германию за вмешательство в избирательный процесс. Поводом для критики стали материалы в немецкой прессе, где авторы в пух и прах разносят политику действующей власти.

Анджей Дуда, действующий президент Польши: «Недавно газета Bild опубликовала статью своего корреспондента в Варшаве, так вот в этой статье говорится, что мой соперник будет лучше, чем я, потому что он против того, чтобы Польша просила у Германии компенсацию за последствия Второй Мировой войны».

Ангела Меркель пока ничего не ответила на эти обвинения своего коллеги. Ей, похоже, сейчас вообще не до политических разборок. Германия с 1 июля приняла председательство в ЕС, а это значит, что стратегия действий по основным вызовам Евросоюза остаётся за ней. Главная угроза очевидна – растущий экономический кризис, вызванный пандемией.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «Наша общая цель – как можно скорее прийти к соглашению. Потому что глубина экономического спада заставляет нас спешить. Нет времени, иначе мы все проиграем. А самые слабые будут страдать от этого ещё больше. Я очень надеюсь, что мы сможем достичь соглашения по антикризисному фонду этим летом».

Главные споры внутри ЕС сейчас проходят вокруг утверждения долгосрочного семилетнего бюджета Евросоюза и согласования фонда восстановления объёмом в 750 миллиардов евро. Одни страны хотят, чтобы это был общий кредит для всех, другие не хотят оплачивать долги соседей. В Евросоюзе надеются, что только Меркель сможет убедить партнеров по Союзу и найти решения проблем ЕС так же, как она это делала внутри Германии. Рейтинг Ангелы Меркель с катастрофического обвала ниже 30 пунктов за время антикризисного управления ситуацией с пандемией вновь вырос почти до 80%. Журналисты таблоида Bild утверждают, что внутри партии немецкого канцлера стали всерьёз обсуждать выдвижение Ангелы Меркель на высший пост в стране в следующем году на очередной (пятый) срок.

Дискуссии по борьбе с коронавирусом и спасению европейской экономики продолжатся в конце следующей недели. Брюссель примет первый с начала эпидемии физический саммит Евросоюза. Здесь ждут всех европейских лидеров. Конечно, ещё в масках, с мерами повышенной, как бы это ни звучало, гигиенической безопасности и с ограниченным доступом медиа к президентам и премьер-министрам без традиционных пресс-подходов и брифингов. Новостей для Беларуси ни плохих, ни хороших ждать, скорее всего, не стоит. Центральное место встречи, конечно, займут споры о финансах и пандемии.

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