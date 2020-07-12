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"Это бизнес - ничего личного". Нюансы работы одного отдельного банка

12.07.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Следующий материал поможет разобраться в экономических нюансах работы одного отдельного банка. Есть в корпоративном бизнес-сленге такое понятие, как "рейдерство". Происходит от английского "рейд" или "налет". Рейдер или налетчик - это тот, кто отжимает чужое имущество или бизнес, пользуясь своим положением на рынке, связями в преступном мире, лазейками в законе или попустительством регулятора. 



Интересно, что в американской бизнес-практике захват чужих компаний почти лишен негативного смысла. "Проигравший - платит", "Это бизнес - ничего личного" - вы наверняка слышали такие выражения. Для либеральной системы, лишенной симпатии к обществу, это действительно почти норма. 

Совсем другое прочтение бизнес-налета на чужое частное дело - на постсоветском пространстве. И тянется это с лихих 90-ых, когда рейдеры покупали судебные решения, отбирали за миллионы предприятия, которые стоили миллиарды. Практиковались похищения, пытки и убийства прежних владельцев, которые защищали свой бизнес до последнего. 

Самой громкой попыткой рейдерства в современной Беларуси можно считать "калийное дело". 7 лет назад под видом объединения усилий на мировом рынке калийных удобрений нас чуть было не лишили Беларуськалия и Белорусской калийной компании. За солигорскую "жемчужину" и трудовой коллектив тогда горой встало белорусское государство. Гиганта отстояли. И сегодня каждая пятая тонна удобрений на планете по-прежнему наша, белорусская, а не обогащает рейдеров-налетчиков. 

Тягаться с белорусским государством невозможно, пока оно сильное. Но банковский капитал взялся за тех, кто слабее. А это - малый и средний бизнес. Логика такова: если собственность нельзя забрать за один раз, то нужно небольшими частями поглощать целые сектора экономики. Используя для этого большой финансовый ресурс, серые схемы на грани законности и любые проблемы, вплоть до коронавируса, когда предприниматели особо уязвимы.

Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о сырьевом банке и команде рейдеров в его правлении и филиалах по всей стране. Мы предоставим слово тем, кто лишился или почти потерял свое малое и среднее дело. Тех, кто вступил в неравную схватку с банкирами. 

Вспомните героев этого репортажа в следующий раз, когда вам станут рассказывать, что сильное государство - это плохо, а банковский либерализм - это хорошо. Что только банки могут "осчастливить" малый и средний бизнес. Особенно если получат, кроме финансовой, еще и политическую власть. Единственные, кто от этого может выиграть - это сами банкиры, ставшие классическими олигархами, их старшие патроны-учредители и клика пиарщиков, которые крутятся вокруг банкирского стола.

 
 
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Следующий материал поможет разобраться в экономических нюансах работы одного отдельного банка. Есть в корпоративном бизнес-сленге такое понятие, как "рейдерство"....
 
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