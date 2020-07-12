ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

12.07.2020 23:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

Проект «Паўлінка» ў Акопах»: зачем до представления угощают гостей

Пока туристы продолжают изучать местность, мы решили время зря не терять и заглянули в кулуары самой масштабной постройки маршрута – сцены.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

Мария Русакевич, менеджер туристической компании:
Главный инфоповод этого года это коронавирус и карантин, на котором компания туристическая оказалась. И во время карантина мы возвели все то, что вы здесь видите. Здесь не было даже фундамента.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Сотрудники нашей компании, они же актеры, они же наш визовый отдел, водитель – они жили здесь на протяжении трех недель, может быть, даже больше.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

То есть день и ночь работали?
Да-да, они в 5 утра вставали каждый день.

Люди в материале: Мария Русакевич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах»,...
 
Новости дня
Новости
 
ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика