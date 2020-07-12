Игроки «Немана» Жуковский и Яблонский находятся на карантине, Рассадкин все еще в больнице

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, что игроки команды Валерий Жуковский и Максим Яблонский находятся на карантине. По этой причине они пропустили матч с «Витебском» (0:0) в рамках 17-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол» .

Нападающий гродненского клуба Глеб Рассадкин все еще находится в больнице. Ранее сообщалось, что у нападающего двусторонняя пневмония.

Напомним, первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик заявил , что если три человека в команде под подозрением на коронавирус, то матч переносить нет повода.