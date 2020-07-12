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Игроки «Немана» Жуковский и Яблонский находятся на карантине, Рассадкин все еще в больнице
13.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, что игроки команды Валерий Жуковский и Максим Яблонский находятся на карантине. По этой причине они пропустили матч с «Витебском» (0:0) в рамках 17-го тура высшей лиги, сообщает
Нападающий гродненского клуба Глеб Рассадкин все еще находится в больнице. Ранее сообщалось, что у нападающего двусторонняя пневмония.
Напомним, первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, что игроки команды Валерий Жуковский и Максим Яблонский находятся на карантине.
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