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Игроки «Немана» Жуковский и Яблонский находятся на карантине, Рассадкин все еще в больнице

13.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, что игроки команды Валерий Жуковский и Максим Яблонский находятся на карантине. По этой причине они пропустили матч с «Витебском» (0:0) в рамках 17-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».

Нападающий гродненского клуба Глеб Рассадкин все еще находится в больнице. Ранее сообщалось, что у нападающего двусторонняя пневмония.

Напомним, первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что если три человека в команде под подозрением на коронавирус, то матч переносить нет повода.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, что игроки команды Валерий Жуковский и Максим Яблонский находятся на карантине.
 
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