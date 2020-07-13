ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют в Бресте

13.07.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют сегодня в Бресте. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют в Бресте

Начнутся состязания в 10.00 с предварительных заплывов. Финалы запланированы на 17.00. Турниры пройдут без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измерят температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Как отмечал ранее исполняющий обязанности главного тренера национальной команды по плаванию Андрей Липницкий, основные задачи, которые ставятся на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов, к чему команда подходит к концу года.

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют в Бресте

Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют сегодня в Бресте. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне, сообщает корреспондент БЕЛТА. Начнутся...
 
Новости дня
Новости
 
«Теперь понятно». Бабарико и Цепкало за реформы, а Лукашенко - против. Так они нужны или нет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика